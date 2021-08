No contaban con su astucia. Ronald Mestanza Alvarado, de 47 años, es un peruano que viene triunfando, desde hace cuatro años, en Estados Unidos. Su éxito se basa en que todas las tardes se disfraza del popular héroe mexicano ‘Chapulín Colorado’ y se va a la famosa avenida Times Square, en Nueva York, a trabajar en lo mejor que sabe hacer: regalar sonrisas y buenos momentos a las personas que caminan por dicha zona.

“Vine a vivir acá en el 2004, tengo 17 años trabajando, la gente me conoce como el ‘Chapulín Times Square’, y desde hace cuatro años hago este personaje porque lo amo y mucha gente en todo el mundo le tiene un gran cariño”, contó a Trome.

Pese a que extraña a su país, a su distrito Breña, a la Ciudad del Deporte en Ventanilla, a su familia, amigos y pareja, Ronald está enfocado en seguir triunfando y conseguir más metas.

“En Perú trabajaba en una escuela para jockey y luego incursioné en negocios pero mi pasión era el arte, hacer reír a la gente. Por las mañanas trabajo como pintor y luego ya en la tarde me transformo en ‘Chapulín’ y me voy a la famosa avenida de Nueva York. Gano diez dólares por cada foto con la gente, les hago chistes, les pongo ‘chapas’ y pasan un momento agradable”, indicó.

CON FAMOSOS

El éxito del artista peruano es tan grande que hasta el popular cantante colombiano de reguetón J Balvin no dudó en tomarse una foto con él cuando lo encontró en NY.

“Él llegó disfrazado de Spiderman, me dijo que admiraba mi trabajo y me pidió una foto para su Instagram. También me encontré con Don Francisco, me felicitó y me dio un abrazo. La artista mexicana Ana Bárbara también me elogió por mi trabajo”, indicó.

Además, contó que hace poco grabó una canción “Chapulín Chapulín” en el género de dembow y asegura que será todo un éxito. “Cantar es mi otra pasión, estoy seguro que en Perú será la canción de moda”, agregó.