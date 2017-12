Fue hace unos días que el mundo de Facebook se remeció al enterarse de la existencia de una persona que responde al nombre de Merry Christmas. Sí, la Reniec realizó un saludo a todos los peruanos que tienen un nombre relacionado con la Navidad y olvidaron saludar a un personaje que acapararía la atención de todos. Merry Christmas Tanta Carlos tiene 26 años y contó su historia a El Comercio.



Merry Christmas cuenta que no tiene problemas con su nombre y que jamás sufrió del llamado 'Bullying' en su vida. Su carácter alegre y jocoso hace que tome su nombre con total ligereza. Merry Christmas también es conocido en su barrio de Ica como 'Pelón', 'Tanta', 'Negro' y siempre tiene que mostrar su DNI a los incautos que no creen que es poseedor de un nombre tan festivo.



El joven cuenta que su madre, Jenny Carlos, es una muy fanática del fútbol y le pareció bueno ponerle a su hijo el nombre de un jugador llamado Christmar. Jenny dio a luz a gemelos. El primero se llamó Merry Praia y el segundo se llamaría Merry Christmar. La madre de los retoños los inscribió en el Registro Civil y un error tipográfico marcó la vida del niño para siempre. La persona encargada cambió la 'r' por la 's'.



"Aunque a veces me cantan villancicos, nunca he sufrido 'Bullying' y no me molesta que me hagan bromas. Estoy feliz con mis nombre", dice alegremente Merry Christmas a el diario El Comercio. Pero el buen Merry siente que la Navidad es una fiesta muy importante en el año y lo celebra a lo grande en familia.