¡Peruano que se respeta! Utilitarios trípodes de aluminio para celulares, tablets y laptops fabrica Ebert Tassara, de 78 años, para ganarse un dinerito extra en medio de esta pandemia.

Este abuelito emprendedor decidió dar rienda suelta a su ingenio y montar un pequeño taller en su propia casa, donde pasa sus horas fabricando este singular accesorio.

“Recibo de pensión 510 soles al mes, que muchas veces no me alcanza. Y yo nunca he sido ocioso”, dijo a Trome.

Uno de los primeros trípodes que realizó fue para que su amada esposa vea cómoda sus videos de cocina en el celular.

Luego se animó a hacer otros para que sus nietos lo usen en sus clases virtuales. Y, posteriormente, más personas se enteraron de su trabajo y empezaron a hacerle pedidos.

CLIENTES CONTENTOS

“Este trabajito también me ayuda a distraerme y animarme en medio de esta pandemia. Y estoy contento, porque veo que ha tenido acogida en la gente”, expresó entusiasmado.

En su página de Facebook ‘El taller de Ebert’, los clientes que ya recibieron su trípode se muestran muy contentos con el producto y le agradecen por su gran trabajo.

Para adquirir uno de sus trípodes puede contactarlo al 936-645-231.

SEPA QUE…

-Tiene cuatro hijos y seis nietos a los que adora muchísimo.

-Fue técnico de electricidad de la Marina de Guerra del Perú.