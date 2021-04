PERUANO QUE SE RESPETA. Con solo verlo, recuerdas tus peores pesadillas. Basta con una máscara llena de cicatrices, el traje de tirantes multicolores y la peluca pelirroja para que el actor Juan Andrés Gómez Vásquez (38) se caracterice como ‘Chucky’, el muñeco diabólico; aquel personaje que causaba pánico en películas de terror, y que hoy irónicamente provoca carcajadas a transportistas y peatones en las calles de El Callao.

Formado en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, Gómez interpretó en su época de estudiante a varios personajes de los dramaturgos clásicos como: Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, entre otros; pero su deseo de explorar otros papeles lo llevó a imitar en Charles Chaplin, personaje que lo ayudó a recorrer varias regiones del país.

Además del 'Muñeco Diabólico', interpreta a otros personaje de película y anime.

A causa de la pandemia y en vista que no podía seguir interpretando a Chaplin debido al uso de la mascarilla, tuvo que ingeniárselas y decidió probar suerte como ‘Chucky’. Al inició tuvo dudas por la reacción de las personas al verlo caracterizado, entonces decidió poner en práctica lo aprendido en la escuela de teatro y luego de adaptar el timbre de voz y el modo que se mueve el muñeco, ahora se gana la vida interpretando a este curioso personaje y además motivando el correcto uso del tapaboca.

“Muchas personas se asustan cuando me ven con el cuchillo de plástico, y al toque se ponen bien la mascarilla y el protector facial. Me acerco con una canastilla cuando se ofrecen a darme unas monedas, se ríen conmigo porque como soy bajito y me escuchan gritar como el personaje, piensan que soy el propio ‘Chucky’”, bromea este padre de dos niñas.

Este actor callejero es todo un personaje. Antes de la pandemia, realizaba diferentes shows artísticos interpretando a personajes de películas y series animadas como: ‘Freddy Krueger’, ‘Jack Sparrow’, ‘Maestro Yoda’, ‘Popeye’, ‘Freezer’ de Dragón Ball, entre otros.

Sorprende a peatones y transeúntes y les exige que usen de manera adecuada la mascarilla.

ESCRITOR

Gómez ha escrito dos poemarios: Diálogos Póstumos (2014) y Viaje a Ítaca (2017), además tiene en proyecto tres libros, que se encuentran en proceso de corrección. “Mis poemarios fueron presentados en la Feria Internacional del Libro de Lima y también en un evento en Piura. Mis libros han estado en varias librerías a nivel nacional, y sueño con volver a presentarme en otro evento literario”, sostuvo.

