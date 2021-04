Arte peruano de exportación. Mario Rosales Ramírez (27) es un artista que tiene un talento particular: Elabora muñecas de alta costura con tal realismo, que son moldeadas a la imagen de una Top Model. Visten trajes elegantes, collares brillantes, peinados especiales y son maquilladas como cualquier modelo. La calidad de su trabajo permitió que sus muñecas sean vendidas en Alemania, y además consiga ubicarse en el top diez de artistas creativos de Latinoamérica en TikTok. Su cuenta (@mariorosalesofficial) supera el medio millón de seguidores.

Sus muñecas, a diferencia de la conocida ‘Barbie’, son modelos especiales y únicos. Miden 49 cm, tienen 22 piezas articulables y están elaborados de resina, los trajes están hechos de telas importadas como: terciopelo o tul, el cabello está elaborado de fibra de baby alpaca y el maquillaje es de lápices de colores tipo acuarela.

Joven destaca por elaborar muñecas de colección

“Mis muñecas no tienen un aspecto caucásico como la ‘Barbie’, que son blancas y con ojos azules; las mías, tienen un tono de piel canela parecida a las peruanas. Me inspiré en las modelos nacionales Juanita Burga y Danea Panta. Trato que mis muñecas se ven lo más real posible, por eso tardo un mes y medio en elaborarlas. Me demanda tiempo, moldear la figura, cocer los trajes y maquillar. Los detalles son muy importantes”, sostiene.

CONCURSO

Este artista en su corta carrera ha conquistado reconocimientos internacionales. Su ilustración fue elegida por la cantante Selena Gómez para ser parte del lanzamiento de su nuevo disco Revival en el 2015. Luego, dos años después, fue distinguido en el Concurso Caminos de la Libertad de México, organizado por TV Azteca.

