Este emprendimiento, que inició en agosto, tiene el objetivo de fomentar el consumo del café peruano entre los más jóvenes, ya que, según cuenta Stephanie Céspedes (31), son un público que está más abierto a probar nuevos sabores.

+ ¿Cómo nace tu idea de negocio?

Durante la cuarentena que todos estuvimos en casa, en lo personal me considero una persona activa y me decidí contactar a distintas asociaciones de café y empresas que exportan este producto para analizar el mercado. El resultado de esta investigación me mostró que los mejores granos de café son exportados mas no consumidos en nuestro país, lo cual me perecía algo injusto y decidí crear la marca para llegar a todos los hogares peruanos y disfrutar de este producto bandera.

+ ¿Cuál es la diferencia de tu producto de los otros que encontramos en el mercado?

En realidad, soy la única persona que se dedica a encontrar saldos de granos de exportación y desarrollamos la magia al momento del tostado. Mas allá de una marca, De Altura tiene un propósito que es promocionar el consumo del café peruano en el mercado interno.

+ ¿Qué caracteriza tu café?

Creo que el factor del éxito ha sido el sabor, debido a que después de tomarlo la presencia en la boca bastante agradable, llegando a tener un sabor de chocolate y café tostado. ¡Simplemente delicioso! Si te gusta el chocolate, este café te va a encantar.

+ ¿De dónde son los granos de café?

Nuestros granos son de origen Junín a 1,400 m.s.n.m, variedad arábica. Hacemos una mezcla de estos estos granos, es decir un blend. Buscamos resaltar todos los atributos de estos granos maravillosos y de tan alta calidad.

+ ¿Cuáles son las presentaciones que ofreces?

Actualmente tenemos una presentación de 250 gr. de café tostado y molido, listo para hacerlo pasar en tu cafetera de casa, el precio es de 22 soles.

+ ¿En dónde pueden encontrar el producto?

Nos encuentras encuentras en Facebook como De Altura Café, en Instagram como @de.altura.cafe y en WhatsApp al 991 328 988.