PERUANO QUE SE RESPETA. Esta es una historia parecida a la de Rocky Balboa, pues se trata de un humilde boxeador peruano que anhela convertirse en campeón mundial. Hablamos de César Zevallos Cámara (22), actual monarca nacional amateur de ABATAM A.C de la WBC, que pese a su título y las enormes condiciones que tiene, debe trabajar como ayudante en obras de construcción civil en diferentes distritos de Lima, y no solo eso: tiene que vender turrones o caramelos para ahorrarse el pasaje y volver a su casa, en Carmen de La Legua – Reynoso.

Pugilista trabaja en obras de construcción civil en diferentes distritos de Lima

Zevallos ha sido campeón distrital de Comas (2017) y Carmen de La Legua – Reynoso (2018). Pero así y todo, rompe paredes y carga bolsas de cemento para mantener a su esposa Camila e hija Zoe Daniela. Y sin embargo, a pesar de trabajar más de diez horas al día y entrenar pocas horas, logró llevarse el cinturón de la categoría peso ligero, en febrero pasado tras vencer a varios boxeadores de Cajamarca, Pucallpa y otras provincias.

“Aprendí a boxear porque tuve la necesidad de defenderme de unos chicos, que me molestaban cuando limpiaba los parabrisas de los autos. Así me metí a practicar boxeo en un gimnasio cerca del estadio Miguel Grau, poco a poco fui mejorando y al poco tiempo, nadie me molestaba”, cuenta este deportista.

CON EL CAMPEÓN MUNDIAL

En noviembre próximo, Zevallos viajará a México para entrenar en gimnasio del ocho veces campeón mundial Saúl Álvarez Barragán ‘Canelo’ para prepararse para el campeonato mundial amateur de la WCB. Este deportista sueña con pelear profesionalmente y poder darle un mejor futuro a su familia. “Yo peleo por mi hija y mi esposa, quiero darles un bonito futuro, y sé que con mis puños y esfuerzo lo lograré”, contó.

Zevallos vende turrones para ahorrar pasaje, saliendo de las obras

