PERUANO QUE SE RESPETA. Hace unos meses, la serie ‘Cobra Kai’ de Netflix fue un fenómeno mundial. Niños y jóvenes deseaban aprender karate motivados por los protagonistas ‘Daniel Larusso’ o ‘Johnny Lawrence’. Alguien que sabe lo que es pararse en un tatami y pelear en un dojo es Jimmy Chester Moreno Moreyra (35), actual entrenador de la selección nacional de varones de kata y diez veces campeón sudamericano. Hoy, este ganador de la vida, quiere llevar un mensaje de paz y oportunidades, brindando talleres gratuitos virtuales de karate a aquellas personas que desean ser los nuevos ‘Miguel Díaz’ o ‘Halcón’. Quiere seguir enseñando y hacer del karate, un estilo de vida; algo así como lo pensaba el ‘Señor Miyagi’.

La serie ‘Cobra Kai’ atrajo la atención de nuevos fanáticos del karate...

Sí, eso es bueno. Muchos niños y adultos desean a practicar karate. Esta serie nos brinda un mensaje, que muestra el lado positivo y negativo de las personas, y eso es importante porque ves la parte humana.

¿Asumo que vió la película ‘Karate Kid’?

Sí, es mi película favorita. Aprendí karate por esa película. Me gusta cuando el ‘señor Miyagi’ induce a ‘Daniel Larusso’ a aprender karateca sin buscar la violencia. Enseñaba a través del servicio en dar a los demás. Eso me enseñó ‘Karate Kid’.

Y usted como Sensei, ¿también enseña como el ‘Señor Miyagi’?

No, como encerar y pulir, pero sí limpiamos el dojo. Barremos y trapeamos nuestro lugar de trabajo. No me imagino a un cinturón negro que no tienda su cama o saque la basura. Hay que tener coherencia entre ser un campeón y ser un excelente ser humano.

Deportista brinda clases de karate a personas de escasos recursos

¿Tuvo la oportunidad de viajar a Japón?

Sí, en el 2015, competí en el campeonato Premier League de Kata en Okinawa, Tokio. Quedé en el tercer lugar, no me fue mal. Fue mi última medalla como deportista calificado. Tenía poco tiempo para visitar el lugar donde fue grabada la película de Karate Kid.

¿Existe la grulla como movimiento en el karate?

Sí, en la kata, existe el movimiento Gankaku, que es la grulla sobre la roca. No se ve esa técnica en una competencia oficial. Hoy, ese ataque sería controlado fácilmente.

¿Y ese movimiento es legal?

No, en una competencia, las patadas frontales están permitidas en el abdomen. Deportivamente, es ilegal, porque esa patada va directa a la cara.

¿Y sus alumnos lo llaman Señor Miyagi?

Me bromean, pero siempre con respeto. Mis alumnos me tratan como su Sensei y saben que siempre podrán contar conmigo cuando tengan algún problema.

¿Por qué lo dice?

Así, como en la serie, hay muchos ‘Johnny Lawrence’ que piensan que valen solo por las medallas de oro. El karate es un estilo de vida que te sirve para formarte el carácter y ser una mejor persona.

¿Cuál es su mayor sueño?

Como deportista era participar en una olimpiada. En Tokio 2020, el karate fue reconocido como deporte olímpico y ojalá nuestra representante Alexandra Grande le vaya muy bien.

Cuéntame sobre el proyecto...

Se llama ‘OSS’ y es un espacio de clases virtuales gratuitas para personas que no tiene situación económica para pagar clases de karate, pero tienen todas las ganas de aprender a practicar karate. Puede asistir niños desde los siete hasta adultos de 72 años.

Si alguien desea información,

Sí, pueden visitarme en el dojo ‘Karate Do - Jimmy Moreno’, que esta ubicado en el Centro comercial ‘El Óvalo’, tercer piso, Av. Tomas Marsano N° 3115.

TE PUEDE INTERESAR...