En medio de una oración ante la imagen del Cristo Morado encontramos a José Luis Lavado Contreras (44), quien pertenece a la tercera cuadrilla de la Hermandad del Señor de Los Milagros de Vitarte desde 1989. A los cinco años tuvo un fuerte accidente y fue un milagro que no le costara la vida. Este año no cargará las andas del Señor debido a la pandemia, pero igual invoca a la gente a seguir la procesión de manera virtual y continuar con sus rezos en casa.

¿Desde los cuántos años es devoto del Cristo Morado?

Mi madre me llevaba a las procesiones que se hacían en Ate desde los cinco años. Fue a los 13 que recién entré a la tercera cuadrilla de la hermandad de Vitarte. Desde ese momento no he parado, todos los años estoy en las procesiones cargando el anda del Señor.

¿Y pensó en postular a la Hermandad de Las Nazarenas?

Sí, aunque es más complicado entrar. Tuve el privilegio de cargar el anda del Señor de Los Milagros de Las Nazarenas en octubre del 2014. Fue una emoción indescriptible.

¿Qué siente cuando carga el anda del Señor?

Una paz infinita, siento que es mi forma de comunicarme con él.

Su familia fue bendecida con un milagro, ¿puede contarme cuál fue?

Claro. Cuando tenía cinco años, mientras jugaba con mi hermano mayor, caí por un precipicio y se incrustó en mi cuerpo un recogedor de metal. Mis padres me llevaron al hospital, pensaron lo peor, pero luego de revisarme el médico dijo que ningún órgano vital estaba comprometido y que me recuperaría. Fue un milagro.

Le apena mucho que la imagen del Señor de los Milagros no haga su tradicional recorrido por las calles, pero asegura que la fe siempre estará presente.

¿También ha inculcado la devoción en sus hijos?

Sí, tengo dos hijas, aún son pequeñas. Ellas conocen nuestra fe al Señor de los Milagros.

Este año no habrá procesión por la pandemia, ¿qué siente?

Nos apena mucho que no se haga el tradicional recorrido por las calles, pero la fe siempre estará presente y podemos orar en casa.

¿La hermandad también brinda ayuda social?

Sí. Por ejemplo, en mayo repartimos bolsas de alimentos a las familias más humildes de la zona. Ayudar a los demás es una forma de agradecimiento al Señor.

¿Cuándo se hacen las procesiones en Ate?

Los dos últimos fines de semana de noviembre. Pero este año todo será de manera virtual, no debemos descuidarnos porque el virus aún está presente.

¿Dónde pueden ver las procesiones virtuales en Ate?

En nuestra página de Facebook (Hermandad del Señor de los Milagros de Vitarte). También transmitiremos misas novenarias.

¿Qué mensaje dejaría?

Hermanos, nunca pierdan la fe y siempre agradezcamos lo que tenemos. El Señor de los Milagros nos escucha, no lo duden.