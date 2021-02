PERUANO QUE SE RESPETA. La venezolana Naida Pérez Agüero (56) emigró a Perú con una sola idea: buscar un futuro mejor para su familia. Sabía que en nuestro país sería difícil ejercer su carrera como maestra, así que con el poco dinero que llegó se puso a vender arepas en las calles. Luego, probó suerte ofreciendo cosméticos y ropa hasta que le surgió un emprendimiento novedoso. Ahora hace ramos de golosinas, en su casa de Villa El Salvador.

Naida, ¿cómo surge su negocio?

Soy maestra y sé hacer manualidades. Un día se me vino a la mente hacer un ramo de golosinas y para que esté más atractivo le puse unos listones, globos, peluchitos y listo.

¿Personaliza los ramos?

Sí. Tengo algunos ya hechos que ofrezco en mi página de Facebook, pero la mayoría de pedidos siempre son personalizados.

¿Se imaginó ser toda una emprendedora?

No me imaginaba haciendo esto, pero estoy feliz. Este país me ha dado todo, mi nietecito es peruano y ahora tengo este emprendimiento.

¿Cuánto puede costar un ramo de golosinas?

Depende del tamaño, pueden estar 20 soles o un poco más. Mis ramos de golosinas son un éxito.

¿Cómo la contactan?

Pueden escribirme al Facebook (@GlobosArt) o llamar al 914-749-808. (Marco Gonzales)b