Peruano que se respeta. Cuando se trata de poner a raya a los delincuentes y cuidar las calles, María Milagros Chavarría Cerdán siempre está en primera fila, pero cuando es el momento de alegrar a los niños, ella esboza su mejor sonrisa. Es que esta joven ama de casa se ajusta a todas las circunstancias y a sus 30 años es el sustento de su familia trabajando como serena de Ate y bailarina infantil. Su voluptuosa figura, cabello rizado y pícara mirada le han valido para tener una gran legión de pequeños seguidores, que de cariño la llaman la ‘Teresita’, como el entrañable personaje de televisión.

Milagros, ¿la chispa la tenías desde pequeñita?

Sí, siempre fui una niña divertida, alegre y muy traviesa (risas). Me gustaba bailar, en especial, el festejo.

¿Tu familia lo baila?

Mi familia es de Cajamarca, pero me gustó el festejo porque mi amiguita lo bailaba. El ritmo era muy contagioso y alegre.

¿Y cómo entras a los shows infantiles?

Cuando tenía 15 años una amiga me pidió que bailara en el quinceañero de su prima porque habían contratado un show, pero solo eran dos personas. Ahí la dueña del elenco de Melody Show me vio y me dijo que me desenvolvía bien en la fiesta y me preguntó si quería trabajar con ella.

¿Aceptaste?

Sí, pero antes debía pasar un casting y lo pasé, pero los encargados me dijeron que no podía ser bailarina porque estaba un poco gordita, es que recién había dado a luz. Como yo necesitaba el dinero para comprar pañales, leche y otras cositas a mi hijito, les dije que aunque sea me dejaran trabajar de muñequito.

Así empezaste entonces…

Sí, luego bajé de peso con todo el calor que me provocaba el traje de muñeco (risas). Con el pasar del tiempo me convertí en la payasita bailarina. Tengo un don para ganarme el cariño de los niños en mis shows, soy la alegría de la fiesta.

Te conocen como la ‘Teresita’…

Sí, dicen que me parezco. Una vez fui a la casa de una niña vestida como la ‘Teresita’ y ella se emocionó mucho al verme, tanto que al año siguiente quiso que también vaya. Esa anécdota es muy nostálgica.

¿Por qué?

Porque justo antes de ir al cumpleaños me lesioné el tobillo y no podía ir. Ella se encerró en su cuarto porque quería verme y la tía de la niña me recogió de mi casa y fui a verla. Al final, no hice el show, pero estuve con ella y nos tomamos fotos.

¿Y cuánto tiempo trabajas como serena?

Tres años. Aparte de cuidar la seguridad ciudadana también he estado en intervenciones a delincuentes, he ayudado a encontrar niños perdidos… Una vez encontré una billetera con 350 soles, recuerdo que se pudo localizar al dueño y se la entregamos.

¿Cómo te encuentran?

Estamos en Facebook como ‘Mundo Mágico de Zuri’ y ‘Eventos Charrito’.

Tiene un don para ganarse el cariño de los niños en sus shows, es la alegría de la fiesta. Fotos: Trome.

