Hace nueve años, Óscar Agapito (49) empezó a hacer topiarios (práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar) en el distrito de Surco. Se puede decir que es el ‘hombre con manos de tijeras’ debido a su gran habilidad para darle forma a las plantas. No fue sencillo empezar porque este arte tiene como base una estructura metálica, por eso tuvo que llevar talleres de soldadura y manipulación de fierros. En este tiempo ha hecho 112 topiarios en diferentes partes de Lima.

Señor Óscar, ¿cómo entró al mundo de los topiarios?

Por curiosidad. Ya trabajaba en el municipio de Surco como supervisor de jardinería y me ofrecí a darle mantenimiento a un topiario porque me llamó mucho la atención ese arte. Desde ahí empecé a informarme más del tema en YouTube y, poco a poco, me convertí en un escultor de plantas.

¿Y cuál fue su primera escultura?

Tuve que modificar un hombre de nieve, lo convertí en un gato.

Estas figuras también tienen fierros, ¿sabía manipular ese material?

Al inicio, no. Incluso casi daño mi vista haciendo un topiario. Por eso llevé unos cursos de soldadura y manipulación de fierros porque estos hay que doblarlos para hacer la estructura metálica.

¿Cuántos topiarios ha hecho hasta el momento?

Son 112 y están en distintas zonas de Lima. Aquí en los parques de Surco y también, por ejemplo, en el Parque de las Leyendas y el Circuito Mágico del Agua.

Alguno que le tenga más cariño…

Uno especial es el topiario de elefantes, es un padre con su hijo. Me gustan estos animales porque son majestuosos y me apena que estén en peligro de extinción.

Recién se ha inaugurado una jirafa...

Son dos, igual un padre con su hijo. Tienen, aproximadamente, cinco metros de altura y los pueden ver en el Parque Fundadores de Surco.

Hace poco terminó una familia de jirafas de 5 metros de altura, en el Parque Fundadores de Surco. Fotos: Trome.

¿Sus hijas qué dicen de su arte?

Son mis críticas más severas (risas), ellas me dicen si hay algún error en la figura porque, a veces, por el cansancio visual cometes ciertos errores y no te percatas.

¿Está llevando algún curso ahora?…

Claro, unas clases de retrato en Bellas Artes. Quiero que mi trabajo sea más profesional.

¿Hay alguna escultura ecológica que le gustaría hacer?…

Está en mi mente hacer un gorila con lomo plateado, quiero utilizar las llantas en desuso para hacer los pelos de este animal. La idea es fomentar la importancia del reciclaje en los vecinos.

MÁS INFORMACIÓN:

Indecopi: Saga Falabella y La Curacao podrían ser multadas con más de S/ 2 millones por anular compras

Pensiones ONP: Revisa el cronograma de agosto para el pago a jubilados

Día Internacional de la Cerveza: cuáles son los distritos que consumen más esta bebida y la piden por delivery