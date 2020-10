Al escucharla hablar a Mercedes Murillo Figueroa (63) oyes a una persona llena de vida, alegre, divertida y muy ‘chamba’. Pero cuando le preguntas sobre el Señor de los Milagros, su timbre de voz cambia a uno de agradecimiento y profunda devoción. Esta vecina de San Martín de Porres lleva 45 años realizando diferentes manualidades que tienen como protagonista al Cristo Morado.

¿Cómo se inició en el mundo de las manualidades religiosas?

Por mi madre. Ella vendía artículos religiosos y a mí me llevó desde que estaba recién nacida. Yo crecí en ese ambiente y decidí dedicarme al mismo rubro. Ya son 45 años.

¿Qué es exactamente lo que realiza?

De todo. Banderines para las andas, detentes para los hermanos cargadores, visto cuadros, corbatas bordadas y ahora mascarillas con la imagen del Cristo Moreno.

¿A qué se refiere con vestir cuadros?

A una imagen del Señor, le coloco los rayos, ángeles, su corona, manto, le pongo el número de la cuadrilla, las iniciales de la hermandad y hasta mensajes. Me puedo demorar en un cuadro de cuatro a cinco días.

¿Dónde consigue los implementos?

En diferentes tiendas. Cuando entro siempre me preguntan: ¿qué busca? Y les digo que ni yo sé. Tengo que ver cada tela, greca, piedras para saber cómo lo puedo adaptar a mis artículos. Siempre busco replicar todos los detalles del anda principal con un toque de creatividad.

Mercedes confiesa que sus artículos se venden en Estados Unidos y otros países. (Foto: Trome)

Es muy devota...

Sí. El Señor de los Milagros nunca me ha abandonado. En los momentos más difíciles de mi vida él me ha dado fuerzas.

¿Le ha cumplido milagros?

Muchos. Tuve un accidente automovilístico, decían que yo tenía la culpa y no era así. Querían que pague un montón de dinero, le rogaba al señor para que saliera toda la verdad y un 19 de octubre todo se esclareció a mi favor.

¿Cuál otro?

Fui a la ginecóloga y me detectaron cáncer. Le pedía al Señor que no me llevara porque tenía muchas cosas que hacer aquí. Un 5 de octubre me operaron y ahora estoy sanita.

Vecina de San Martín de Porres lleva 45 años realizando artículos religiosos. (Foto: Trome)

Todos ocurrieron en octubre.

Así es. Este mes es muy importante para mí, además es donde consigo mi principal fuente de ingresos.

¿Durante el resto del año también vende sus artículos?

Claro. Vendo para las hermandades de Estados Unidos, España, Argentina y más países. Todo lo envío por encomienda. Es que como mis artículos no hay. Los hago con amor y creatividad.

¿En qué lugar ofrece sus trabajos?

Durante varios años he alquilado una tiendita cerca a Las Nazarenas, pero este año por la pandemia no se va a poder porque el local es chiquito.

Entonces, ¿dónde la pueden contactar?

Me pueden llamar o escribir al WhatsApp: 979 137 872. O también pueden ir a mi casa, que está en jirón Río Branco 1459, San Martín de Porres, previa coordinación.