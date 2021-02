PERUANO QUE SE RESPETA. Esta vez, Cupido apuntó mal sus flechas. Ya no van dirigidas a los corazones de los enamorados, sino a sus estómagos. Peter Lévano Cancharis (30) es un joven emprendedor que vende pizzas y las reparte por todo Villa El Salvador. Hasta aquí no hay nada sorprendente, salvo que es un tipo bien chamba, y que hace la diferencia al realizar sus repartos vestido de Cupido.

¿Cómo se te ocurrió vestirte de Cupido?

La idea es sorprender a los clientes de manera divertida.

¿Ese traje blanco es un mameluco impermeable?

Es parte de las medidas de protección, para mí y para el cliente, pero le añadí mis alitas, la aureola sobre mi cabeza y no dejo por nada el arco y la flecha. Quería usar una peluca rubia, pero no la encontré.

¿Cómo se llama tu pizzería?

La Cabañita Pizzas 97, la tengo desde hace cinco años.

Clientes lo llaman 'Cupizzero'

¿Cómo enfrentas la pandemia?

Con preocupación, pero dándole fuerte porque no podemos dejar de trabajar.

¿Qué dicen tus clientes cuando te ven llegar vestido así?

Muchos se sorprenden y se ríen, y eso es bien loco. Me da gusto ver a la gente que sonría, además mis pizzas tienen forma de corazón y son bien ricas, así que se divierten y comen bien conmigo.

Decoraste tu moto también...

Le puse globos y tengo un peluche bien bonito en el timón. La gente que me ve en la calle se ríe, y algunas personas que me conocen ya no me llaman por mi nombre sino me dicen ‘Cupizzero’ (risas).

Emprendedor presenta su pizza en forma de corazón

¿Y cuándo usas tu arco y la flecha?

Cuando veo que una pareja sale a recibir el pedido. Antes de entregarles la pizza los apunto y les digo algunas cositas como ‘el anillo pa’ cuando’ (risas) y versitos pequeños.

¿Versos?

Sí, son chiquitos, tampoco es que les vaya a recitar poemas de Neruda, pero lo hago mientras entrego la pizza caliente.

¿Te han pedido algo especial en los deliveries?

Sí, como saben que yo hago las entregas, me dan el nombre de la persona, le digo algo que su pareja me pide que le transmita, a veces me aparezco con globos.

¿Y cantas?

A veces, porque soy muy malo cantando, además Cupido no canta.

Reparte la comida en su modo, que también esta decorada

¿Te has vestido de otro personaje?

Por Navidad me vestí de Papá Noel.

¿Siempre fuiste creativo?

Sí, la idea es siempre sorprender. Trato de que las personas se alegren conmigo.

¿Tu pizza tiene algo de especial?

Además de la forma de corazón, lleva un sabor único porque es entre dulce y picante, y eso se debe al peperoni, al chorizo y las finas hierbas que le ponemos.

¿Cuánto tiempo llevas en el negocio gastronómico?

Tengo diez años trabajando como chef, he trabajado en varias pizzerías de Lima y en Chile.

¿Cómo se contactan con tu pizzería?

Escribir al Facebook (@LaCabanitaPizzasrest).