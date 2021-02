A sus cortos 22 años, Carla Flores decidió emprender un negocio en su casa en Ate. Al inicio no sabía qué hacer, luego se dio cuenta de que siempre le gustó sorprender a su familia y amigos con algún regalito armado por ella misma.

Así nació Carli Detalles, que ofrece boxes decorativos (cajas) que contienen peluches, globos y una variedad de golosinas. Su madre Victoria Serda (55) y su hermana Andrea Flores (27) la apoyan en esta aventura.

¿Tú impulsaste este emprendimiento?

Sí, yo siempre he sido detallista con mi familia y amigos. Un día pensé: si me gusta hacer arreglos para fechas especiales, por qué no usar esa creatividad en un emprendimiento.

¿Qué contienen tus arreglos?

Los armo con peluchitos, globitos y golosinas. Pero a pedido del cliente puedo cambiar algunas cosas, la idea es que los regalos sean personalizados. Algunos me piden que incluya unas cervecitas o un vinito.

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

El trato amable y la respuesta rápida son muy importante en los negocios por internet.

¿Cómo te contactan?

Estoy en Facebook como Carli Detalles, accesorios y más. También pueden hacer los pedidos a través de los números WhatsApp 947-319-216 y 969 143 663.