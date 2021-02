‘Óigame, mushashaaa’, bromea mientras canta la salsa ‘Sin ti’, del famoso salsero peruano Antonio Cartagena. Y es que a Ronald Mármol Jackson (29) no solo le gusta la salsa, es fanático del intérprete nacional y su principal imitador. Este talento es venezolano y recorre, con su inseparable parlante, las calles de Chorrillos.

¿Desde hace cuánto imitas a Antonio Cartagena?

Llevo poco tiempo imitándolo. En la calle, la gente me dice que canto como él y que soy de su tamaño (risas).

¿Pero ya lo habías escuchado?

Sí, desde chamito (niño), pensaba que era dominicano o puertorriqueño. Cuando vine acá, me enteré que era peruano y lo admiré el doble.

También imitas su percha...

Voy con todo, trato de mantener el personaje. Cuando canto como Ronald estoy más relajado.

Venezolano tenía su agrupación en Perú y ahora se las ingenia cantando en las calles

¿También dices ‘mushasha’?

(Risas) Sí, claro, pero también le pongo mi sabor. La gente me escucha y se ríe conmigo.

¿Fuiste a algún show del artista?

No, pero he visto sus videos en YouTube para tratar de estudiarlo más.

Participaste en ‘Yo soy’, ¿cómo te animaste?

Sufrí un accidente en la moto cuando realizaba delivery, me fracturé la mano y tuve que salir a cantar a las calles con la mano fracturada. Una amiga me dijo para presentarme en ‘Yo soy’ como Antonio Cartagena y me presenté.

¿Cómo te fue?

En la primera fase, el jurado me dijo que estaba bien con la imitación, pero en la siguiente fui eliminado. Pero me comentaron que me llamarían pronto, por eso sigo ensayando.

¿Te gustaría cantar con Antonio?

Por favor, sería un honor para mí cantar al lado de semejante salsero.

Participó en el programa Yo Soy, y aunque no clasificó recibió buenos comentarios

¿Has llegado a conocerlo?

No, no he tenido esa suerte. Pero él tuvo la amabilidad de comentar un video mío en Instagram y me dijo que siguiera cantando con esa misma pasión y me irá bien en todo lo que me propusiera.

¿Qué tipo de cantante eres?

Soy un artista completo, canto baladas, salsa, hasta cumbia y chicha peruana.

Artista canta además de baladas y salsa, cumbia y chicha peruana

Cuéntame sobre ti, ¿qué hacías en Venezuela?

Trabajaba como agente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas.

¿Tenías algún grupo?

Sí, se llamaba Agrupación Bayla y la formé con mi amigo Alejandro Ceiba. El grupo se separó porque a él lo jalaron de la orquesta Salserín.

¿Cómo se pueden contactar contigo?

Para cualquier tipo de evento online, pueden escribirme al Instagram (@Ronaldmusica) o pueden llamar al teléfono 939-891-407.