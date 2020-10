Pese a la paralización de sus presentaciones por la pandemia, la folclórica Maricruz Gómez (30) no se quedó con los brazos cruzados y siguió adelante con su negocio de ropa en Gamarra. Como aún no podía abrir sus tiendas, se puso a confeccionar mascarillas y mamelucos en su casa de San Juan de Lurigancho.

¿Cuándo inicias tu negocio de ropa?

Con ‘Sayani fashion’ inicié hace cinco años, en Gamarra. La ropa que hago y vendo es casual y urbana para chicas. Además, son de muy buena calidad.

La cuarentena te afectó mucho.

Claro, soy cantante folclórica y mis contratos también se paralizaron. No podía abrir mis tiendas. Todo se me vino encima, pero no me derrumbé. Me puse a confeccionar mascarillas y mamelucos en mi casa de San Juan de Lurigancho. Ahora estoy enfocada en mi ropa.

Ahora que has abierto tus tiendas, ¿cómo están las ventas?

Han bajado bastante. Solo nos queda resistir, sé que todo mejorará poco a poco.

¿También vendes al por mayor?

Sí, mandamos pedidos a nivel nacional.

¿Dónde está tu tienda?

Tengo dos tiendas, una está en Gamarra, en la galería Los Fabricantes, cuarto piso, tda. 425, La Victoria. Y la otra en la galería Misty, cuadra 2 de la avenida Manco Cápac, tda.6, La Victoria. También estamos en Facebook e Instagram como ‘Sayani Fashion’.