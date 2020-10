Esta vez sus enemigos no son el Duende Verde, Venom o Doctor Octopus, ahora el villano que debe vencer Spiderman es un enemigo invisible, que por ahora nadie puede derrotar: el Covid-19. En estos tiempos de crisis, Cristian Palomino Nunta (30) se vistió del superhéroe para llevar un mensaje de prevención contra el coronavirus a los niños de Villa María del Triunfo. Palomino, a diferencia del personaje Peter Parker, no trabaja en un periódico, sino desarrollando sistemas informativos y páginas web, pues es ingeniero.

¿Desde cuándo interpretas a Spiderman?

Desde el 2017, mis amigos me conocen como ‘Spider Cris’.

¿Te identificas con este personaje?

Sí, muchísimo, porque antes era como medio nerd y un poco tímido. Me dedicaba a los estudios y al trabajo, pero a la par hacía labor social. Tenía como una doble vida, así como Spiderman, que salva a las personas.

¿Qué tanto te pareces al Hombre Araña?

Creo que solo me falta lanzar las telarañas, Spiderman trepa edificios y yo trepo montañas. Practico el montañismo desde el 2013. He llegado a escalar el nevado Pisco (5760 m s. n. m.) en Huaraz y el nevado Paccha (5350 m s. n. m.) en Lima.

Joven llevó mensaje de prevención y además regaló juguetes a niños del A.H. Los Ceres José Gálvez

¿Elaboras tu propio traje?

No, recuerdo que el primer traje lo compré en el Mercado Central, pero como se me rompía, importé de China otros dos. Son de mejor calidad y da una apariencia real como si fuera de la propia película.

¿No te da un poquito de vergüenza llevar el traje?

Cuando me pongo la máscara, todo cambia. Dejo a un lado la vergüenza, me tiro al suelo y hago acrobacias. Escuchar las sonrisas de los niños me hace feliz.

Ahora llevaste un poco de alegría…

Sí, a los niños del asentamiento humano Los Ceres José Gálvez en Villa María del Triunfo. Me recibieron felices y se pusieron a gritar cuando me vieron.

¿Qué cosas regalaste?

Lo principal, productos de bioseguridad: mascarillas y protectores faciales. Pero además entregué juguetitos, empanadas y dulces.

Palomino Nunta es conocido como 'Spidercris' por su labor social como el Hombre Araña

¿Qué te dijeron cuando te vieron?

Se sorprendieron, piensan que soy el personaje de la película. Me dijeron: ‘Spiderman, gracias por protegernos del Covid’ o ‘Agarra a ese virus y bótalo del país’.

¿Y tú dijiste algo?

Les explicaba la importancia de usar la mascarilla, que nos protege del coronavirus, lavarse las manos, usar protector facial y guardar el distanciamiento social.

¿Cómo consigues las donaciones?

A través de amistades en Facebook, que saben que hago labor social, tengo amigos en pastelería que me donan dulces o de una tiendita que me obsequian galletas o gaseosas.

Los niños fueron los más felices con la llegada del Hombre Araña

¿Desde cuándo haces esto?

Desde los 10 años, mis padres y yo íbamos a los albergues a llevar ayuda. Recuerdo que en el terremoto del 2007 fui a Ica a construir casitas con una ONG.

¿Cómo pueden contactarse contigo?

Si alguien desea llevar ayuda social, pueden contar conmigo. Escríbanme al 987-597-769.