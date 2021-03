Freddy Diaz identificó una necesidad mientras trabajaba como ejecutivo de ventas de Panasonic. Se dio cuenta que muchas personas no utilizaban un rack para colocar sus televisores en casa porque no conocían un taller o a alguien de confianza que pueda instalarlo. No desaprovechó esa oportunidad y empezó con su negocio ‘Racks Los Diaz’ hace más de 10 años, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

¿Los clientes te consultaban por los racks?

Generalmente, no. Lo noté porque varios clientes regresaban a las semanas de haber comprado un televisor porque los niños botaban el aparato y este se rompía. Ahí les mencionaba sobre la importancia de colocar un rack en casa.

Esa necesidad impulsó tu emprendimiento…

Claro, inicié el negocio familiar ‘Racks Los Diaz’, donde también trabajan mi papá y mi tío, quienes se encargan de las instalaciones. Y mi esposa Bettina diseña las fotos para colocarlas en el Facebook.

¿También das asesoría para aprovechar todas las funciones del televisor?

Sí, muchas personas, principalmente los adultos mayores, no saben configurar su televisor ni cómo entrar a Netflix, por ejemplo, o programar por bluetooth la TV con el equipo de sonido. Yo les ayudo a sacarle el jugo a su aparato. Para que no se olviden les dejamos un pequeño manual de uso.

¿Sigue como ejecutivo de ventas?

Ya no, ahora me dedico de lleno a mi emprendimiento. Este trabajo me ha permitido educar a mi hijita y sostener a mi familia.

¿Su papá ya no está trabajando con usted?

Por la pandemia ya no instala los racks, pero sí continúa trabajando con nosotros. Él se encarga de atender las consultas y dudas de los clientes por WhatsApp.

¿Alguna anécdota?

La primera vez que instalamos un rack nos demoramos 5 horas, no teníamos todas las herramientas y tuvimos que improvisar para dejarlo instalado. Con decirle que utilizamos un cable para medir distancias.

¿Dónde pueden contactarlo?

A través del WhatsApp, mi número es 961-878-165.





