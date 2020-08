Por: Marco Gonzales

Cuando José Luis Liza Sánchez (52) interpreta los temas ‘Querida’, ‘Amor eterno’ o ‘Hasta que te conocí’, las personas voltean y lo miran sorprendidos por el gran parecido de su voz a la del recordado Juan Gabriel. Y es que no solo canta como el ‘Divo de Juárez’, también tiene sus gestos, movimientos y el acento mexicano.

Esto le ha permitido viajar al extranjero imitando al famoso cantautor, incluso ha llegado a participar en el programa ‘Yo soy’. Debido a la pandemia, sus presentaciones han sido canceladas, por ello ahora canta, con parlante en mano, en las calles de Villa El Salvador.

¿Hace cuánto tiempo imitas a Juan Gabriel?

Serán unos 15 años. Unos amigos me escucharon y me dijeron que cantaba parecido al ‘Divo de Juárez’. Desde entonces he llevado mi arte por diferentes partes del Perú, incluso a Argentina.

Cuéntame sobre esa experiencia.

Una peña en Argentina me contrató para cantar los temas de Juan Gabriel. Me recibieron con mucho cariño, es una experiencia que nunca voy a olvidar.

¿Fuiste a algún show del cantante mexicano?

No pude ir por falta de recursos económicos, pero tengo una colección de sus discos. Siempre que voy a cantar, vuelvo a escucharlos para captar algún timbre en su voz, o miro sus videos para ver sus gestos y movimientos.

Participaste en el programa ‘Yo soy’, ¿cómo te fue?

En el 2017 me animé a presentarme en el programa. Llegué hasta la etapa de casting con los jurados, pero no fui elegido. Es difícil participar como Juan Gabriel porque ya hay un ganador conocido.

Jose Luis Liza, el Juan Gabriel de Villa El Salvador | TROME

¿Volverías a presentarte?

Me encantaría porque me quedé con esa espinita de revancha. Recuerdo que aquella vez me olvidé una parte de la letra y no estuve bien con los tiempos. Los jurados me dijeron que volviera porque solo necesitaba controlar los nervios.

Ronald Hidalgo es conocido como el Juan Gabriel peruano. ¿Eso es un problema para ti?

Juan Gabriel hay uno solo y ese es: Alberto Aguilera Valadez. Así como yo, hay muchos imitadores en varios países.

¿Conoces a Hidalgo?

No, pero sí a su papá Leoncio Hidalgo, quien imita a Lucho Barrios. Hemos cantado juntos en algunos shows.

¿Te gustaría cantar con Ronald Hidalgo?

Claro, es un gran artista.

¿Qué tanto te afectó la pandemia?

Muchísimo. Se cancelaron las presentaciones, ahora tengo que recursearme cantando en las calles de Villa El Salvador.

¿Qué te dice la gente?

Me felicita, me dicen que les alegro su día. Imitar a mi ídolo me ha dado grandes satisfacciones y eso me hace feliz.

¿Cómo te va en tus shows?

No ganaré mucho, pero me sale para la comida. Estamos pasando una situación muy difícil.

Si alguien desea contactarte, ¿cómo lo hace?

Pueden llamarme al 993-440-897.