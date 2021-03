Ahora es otro enemigo el que tiene que vencer Spiderman: El Covid-19. Y para ello, además de sus telarañas, el superhéroe usará otros elementos: mascarillas y protectores faciales. Luis Gonzalez Casanova (25) es un joven que se disfraza como el personaje del Hombre Araña para sorprender y llevar alegría a niños con cáncer, VIH o quemados en diferentes hospitales de la capital.

Debido a la pandemia no puede ingresar a los pabellones de pediatría, pero su sentido arácnido lo impulsó a regalar productos de bioseguridad y promover el uso correcto del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social en niños y personas vulnerables en el Hospital Maria Auxiliadora de Villa María del Triunfo. “En los comics, dibujos y las películas, el hombre araña siempre protege al más débil. Yo intento hacer lo mismo cuando visito a niños en hospitales, albergues o asentamientos humanos. Y ahora que no puedo estar con ellos, intento llevar un mensaje positivo a los niños para que comprendan la gravedad del virus en la puerta de hospitales o albergues”, sostiene el joven.

Además de trabajar como periodista, también es cantante

Su sentido de solidaridad no es nuevo. Desde hace cuatro años, impulsa el proyecto Spider- Sonrisas – Perú, que es un espacio que promueve la ayuda social en hospitales, albergues y asentamientos humanos. “Mi proyecto lo integran mi amigo y mi mamá, gracias a ellos he podido conseguir donaciones de pelotas, muñecos y hasta víveres. Incluso, ahora, un amiga diseñadora de modas me donó las mascarillas”, cuenta.

‘LUIS PARKER’

Este joven, que curiosamente, también es periodista como el personaje ‘Peter Parker’, se hace llamar ‘Luis Parker’. Afirma que su vida es similar a este dibujo animado. “Perdí a mi padre a los 12 años y fui a vivir a la casa de mi tía, igual que Peter. Solo me falta conocer a mi Mary Jane Watson para ser igual a él”, bromea el profesional, quien confecciona sus propios trajes.

Incentiva el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla

Además de su gran corazón, Luis es un cantautor de rock y punk. Ha lanzado su producción ‘Empezar de Cero’, que está disponible en los canales digitales de YouTube, Spotify, Apple Music y Amazon Music. “A cada sitio que voy, siempre llevo mi guitarra. Me gusta cantarles a los niños y que se olviden un poco de sus problemas”, reflexionó.

SABIAS QUE