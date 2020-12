A veces se necesita un poco de magia para hacer sonreír a un niño. Y en especial en estos momentos tan difíciles que vivimos por el Covid-19. Fue así como Deborah Gárate Chávez (23), maquilladora profesional, empezó a realizar transmisiones gratuitas en Facebook dirigidas a niños. Ella se viste como la princesa Anna, de Frozen, para alegrar a su audiencia.

“Hago shows como la princesa Anna desde hace ocho años, pero todo se detuvo cuando llegó la pandemia. Me puse muy triste al ver que los pequeños no podían salir de sus casas. Soy una persona muy sensible, tengo una conexión especial con los niños. Así que decidí caracterizarme como la princesa para llevar un poco de alegría”, señaló la joven.

Durante las transmisiones en vivo, la artista de Villa María del Triunfo canta las canciones de Frozen y Disney, también realiza una obra de teatro con el muñeco de nieve Elfo, que incluye juegos y adivinanzas.

“Trato que los chicos se olviden un poco de los problemas, aquellos que deseen seguir mis transmisiones revisen el Facebook @voluntariosdecorazonperu o si quieren saber algo más de maquillaje profesional, pueden seguirme en Instagram como (@deborahgarate)”, agregó.