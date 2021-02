PERUANO QUE SE RESPETA. Vestido con sus enormes zapatos, peluca desordenada, traje multicolor y su rostro completamente pintado, Isaac Machaca Marallano (29) siempre arranca carcajadas y risas cuando entrega la ropa que confecciona disfrazado como el payasito ‘Machaquita’, en Villa María del Triunfo. Este emprendedor supo darle vuelta a la adversidad cuando, al quedarse sin empleo por la pandemia, inició su negocio de venta de ropa urbana.

¿Qué hacías antes de la pandemia?

Animaba fiestas infantiles y matrimonios, pero también trabajaba como cajero en una tienda de comida rápida. Por la pandemia me quedé en el aire. Tenía un dinerito ahorrado y decidí invertirlo en telas.

Tampoco había eventos...

Claro, en plena pandemia, nadie planeaba llamar a un payaso.

Entonces decidiste vender ropa...

Sí, mi papá confecciona la ropa, yo corto la tela y tenemos un moldeador en Gamarra.

¿Cómo se llama tu marca?

Moda & Estilo ‘JM’, son mis iniciales.

Se viste de payasito 'Machaquita' para realizar deliverys de ropa que confecciona

Y ofreces tus prendas vestido de payasito ‘Machaquita’...

Sí, siempre que hago delivery me disfrazo de payasito. Y lo hago porque me gusta marquetear al personaje.

¿Cobras por el delivery?

No, es gratis. A veces, después de entregar las prendas, los mismos clientes me llaman para realizar un show virtual o saludos personalizados.

¿Y siempre con tu moto?

Sí, tengo que llevar rápido, sino me cae la Policía por el toque de queda (risas).

Pero respetas los protocolos, ¿no?

Claro, el cliente me espera a la hora indicada y yo siempre estoy con mi alcohol en la mano. Recibo el dinero y lo desinfecto. Me protejo yo y a los demás.

¿Te ha tocado algún cliente pesado?

Hasta ahora, no. Cuando abren la puerta se matan de risa. Piensan que es una broma.

Cuando entrega sus pedidos lo hace respetando la distancia social y siempre lleva su alcohol a la mano para desinfectar los billetes

¿Qué sueles decirles?

‘Oiga señor, su mujer me dice que el vecino es bien guapo, por eso para que usted se vea lindo le he traído este short’. En realidad, son cosas que se me ocurren en el momento. Si algo me llama la atención, abro mi bocota.

A todo esto, ¿a cuánto están tus shorts?

Baratito nomás, precio Covid. Con 20 solcitos, te verás sexy (risas).

¿Qué tallas tienes?

Vendo en ‘S’, ‘M’, ‘L’, ‘XL’ y una especial para los gorditos, talla extra, extra, extra con mucho amor (risas).

Tiene muchos pedidos de shorts por esta temporada, también vende prendas para mujeres y hasta para niños

¿Solo vendes shorts para hombres?

No, vendemos ropa de mujer también. Tenemos desde polos, shorts, buzos, hasta mamelucos y mascarillas.

¿Tus telas son importadas?

Telas nacionales, pues hijito. Primero lo nuestro y después el resto. Usamos tejidos que resistan el lavado y planchado.

¿Cómo pueden ubicarte?

Si quieren algún show de animación para cualquier evento, pueden escribir al Facebook (@El Show de Machaquita) o llamar al 982-529-394.