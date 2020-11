A Juana Inés Matta Palacios (33) siempre le encantaron las flores. Sus ojos se iluminaban cuando veía un lindo arreglo floral o se ponía contenta cuando olía su flor favorita. El destino fue su cómplice cuando después de quedar embarazada en el 2015, descubrió en Internet un taller de floristería y se puso a estudiar. No pasó mucho tiempo para que se volviera toda una experta florista. A pesar de la pandemia, sus clientes no dejan de consultar por sus arreglos, que ofrece en su emprendimiento ‘Paqari By Inés Matta’, en San Juan de Miraflores.

¿Qué significa Paqari?

Es una palabra quechua y aymara, que quiere decir: eterno amanecer o belleza que nunca muere.

¿Qué de especial tienen tus arreglos?

A parte que los elaboro con mucho amor, tienen detalles de nuestra cultura andina en las cajas.

¿Cuánto tiempo tardas en hacer uno?

En realidad, lo que quita tiempo es limpiar las flores y las hojas; a la flor hay que deshojarla y quitarle las espinas.

¿Has estudiado floristería?

Sí, llevé unos cursos online desde México. Me llamó la atención que en ese país los arreglos son muy bonitos y llamativos.

¿Cómo te pueden ubicar?

Pueden llamarme al 933-373-405 o visitar mi página de Facebook (@Paqariflores), donde también dictó talleres gratuitos de cosas básicas de floristería.