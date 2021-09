PERUANO QUE SE RESPETA. Domina el balón como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Su talento para controlar la pelota y hacer trucos con ella, ha llevado a la joven Mishell Loli (27) a representar a Perú como freestyler en diferentes países, como: Estados Unidos, México, Colombia, entre otros, llegando a ocupar el segundo puesto en el Latinoamericano de Freestyle Football de Bolivia 2018, cuarto lugar en el Mundial de Los Ángeles 2019 y ahora último ubicarse en el Top ocho del Mundial OFLC 2021.

Pero las medallas que ha logrado esta deportista, no solo ha sido por su talento sino por su trabajo duro, bastante ingenio y creatividad. En plena pandemia, tuvo que salir a las calles a realizar trucos de dominaditas y cabecitas, y, acrobacias con la pelota, en los semáforos, también vender postres y rifas y organizar actividades de polladas para costearse los pasajes y estadía cuando le tocaba representar al país en el extranjero.

Jovencita ha representado al país en torneos de freestyle

“El freestyler me ha dado una nueva vida, después que dejé el fútbol profesional me sentí decepcionada, pero descubrí este deporte y entendí que se pude volver a soñar y luchar por tus sueños. Tuve el apoyo de mi familia y amistades, que siempre me colaboran cuando hago alguna actividad”, contó esta joven.

Loli ha jugado en diferentes equipos de Chaclacayo y Lima, llegando, incluso integrar una pre selección de fútbol femenino. Hasta el año pasado, jugaba fútbol 7 y ha recibido ofertas para volver a jugar futbol profesional, que espera se concrete el próximo año.

Sepa que

Loli destaca en el estilo Lowerbody, que son trucos consecutivos que se realizan parados y son de mayor dificultad

El Mundial de Freestyle Football ‘Superball’, que se realizará en Praga, República Checa, se desarrollará el próximo año