María Luisa Preciado (46) es un ejemplo de madre entregada, luchadora y amorosa. Creó ‘Misión Isaac’ para darle una mano a todas esa madres y padres que tienen la gran labor de educar a un niño con habilidades diferentes, tal como lo hace ella con su pequeño Isaac (9), quien sufre de autismo.

“Con mi hijo he pasado de todo, he gastado grandes cantidades de dinero buscando lo mejor para él y a veces eso no es sostenible. Por ello, desde hace mucho tiempo tenía en mente este proyecto. La pandemia hizo que pueda concretarlo y así ayudar e informar a la gente sobre el autismo y otros trastornos de desarrollo”, señaló.

La asociación cuenta con seis especialistas entre ellos psicopedagogos, terapeutas (sensorial, ocupacional y conductual) y una docente que apoya con la adaptación de la currícula escolar.

EN BUSCA DE UN LOCAL

El trabajo es bastante dedicado y a veces complicado porque aún no cuentan con un local físico. “Necesitamos un local para empezar con el soporte terapéutico. Actualmente brindamos asesorías solo por teléfono o WhatsApp. Por eso, apelamos a alguna persona de buen corazón o entidad que pueda donárnoslo”, añadió Preciado.

Señaló que también requieren el apoyo de personal médico con vocación de servicio para que se una a esta gran iniciativa y se sume al staf institucional. Para más información buscar ‘Misión Isaac’ en redes y visitar su página www.misionisaac.org.