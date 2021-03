Repartidora de gas, mototaxista, cobradora de combi y ahora gasfitera. Jackelin Ramos Janampa (28) nunca se le ha corrido al trabajo duro y se siente orgullosa de sacar adelante a su familia con este oficio que la mayoría de mujeres no se anima a desarrollar. A poco de celebrar el Día Internacional de la Mujer, hablamos con esta vecina de San Juan de Miraflores, que en 2017 fue premiada como la Mejor Gasfitera del Perú por la Asociación de Gasfiteros del Perú.

¿Dónde aprendiste el oficio?

Todo lo que sé lo aprendí de mi papá. Él es maestro de obra y sé desde manejar una amoladora y romper una pared y cambiar un grifo o una chapa.

Eres bien trabajadora...

Sí, yo trabajo desde los 15 años. A esa edad ya estaba cargando ladrillos y me ganaba mis 50 soles.

¿Siempre has hecho trabajos pesados?

Me gustaba demostrar que podía hacer muchas cosas, incluso aquellas que se pensaban eran solo de hombres.

¿Recuerdas tu primer trabajo como gasfitera?

Hice un cambio de inodoro en un departamento. Recuerdo que le pregunté a mi papá cómo hacerlo y él me explicó hasta qué herramientas usar.

Fue reconocida como la Mejor Gasfitera del Perú

¿Cómo te fue?

Estaba nerviosa y el cliente estaba confundido porque esperaba a un maestro y llegué yo. Al final quedó satisfecho y me recomendó con otros clientes.

Has demostrado que eres una guerrera…

Yo he trabajado con mi barriga de nueve meses y con mi hija en brazos.

¿Estás sola?

No, tengo a mi pareja. Es un hombre muy bueno que me ayuda mucho, me aconseja y capacita porque él es técnico instalador de gas natural y conoce los riesgos de trabajar con herramientas pesadas.

Pide a las mujeres salir adelante y no depender de ningún hombre

¿Has sufrido algún accidente?

Gracias a Dios no. Siempre uso los elementos básicos de protección personal.

¿Es complicado trabajar con estas herramientas?

Es difícil y tiene sus riesgos. Me he golpeado los dedos con el martillo y cortado el brazo con la hoja de una sierra.

¿Pesan mucho las herramientas?

Ufff! cargo duro. Las herramientas pueden llegar a pesar hasta 30 kilos, pero el peso lo distribuyo entre una caja y mi mochila. Lo bueno es que hago pesas sin ir al gimnasio (risas).

¿Qué trabajos realizas?

Todo lo relacionado a grifería: cambio de inodoros, instalación de tanques, tuberías y arreglo de filtraciones. También hago trabajos básicos de electricidad, pinto paredes y de paso cambio chapas de puertas.

Madre trabaja duro para brindarle una mejor educación a sus tres hijos

¿Cuál es tu sueño?

Darle una buena educación a mis hijos Pierina (8), Liam (6) y Gia (3), comprarme una moto lineal para mis trabajos y estudiar Ingeniería Civil.

¿Qué consejo le darías a las mujeres en su día?

Que no se queden, se atrevan y cumplan todos sus sueños. Soy una convencida de que, con o sin hijos, uno puede salir adelante, es cuestión de proponérselo.

¿Cómo pueden contratar tus servicios?

Al 985-355-117.