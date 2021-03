A sus 68 años, el profesor de música y vecino del Callao Jesús Peralta no deja de crear e imaginar, pues ha elaborado un violín con botellas de plástico y triplay que le permitió obtener el primer lugar del concurso ‘Arte Vecinal Sostenible’ de ISM (Industrias San Miguel), Línea 1 y Recicla, pe!

Don Jesús, ¿cómo se enteró del concurso?

Mi hijo es violinista profesional en Estados Unidos. Él me envió el afiche del concurso y me dijo que participara, pero la verdad no estaba muy convencido. Fue a los días que me puse ‘las pilas’ y empecé a imaginar.

¿Alguna vez había realizado algo parecido?

Cuando era niño creé una guitarra eléctrica con cartón tipo nordex, pero era un juego. Nunca lo tomé en serio.

¿En qué se inspiró para elaborar este violín?

Siempre he querido que los chicos de bajos recursos puedan tener acceso a un instrumento que se asemeje al real y puedan descubrir sus talentos.

Y se puso manos a la obra…

Sí, recolecté botellas de plástico y corté una madera triplay para darle la forma del violín y que sea la base que sostenga las cuerdas y tornillos a fin de que el violín pueda sonar.

¿Cuánto tiempo se demoró?

En total de cuatro a cinco días. La idea era que salga bien, que las cuerdas estén bien y hagan buen sonido. Porque con este violín se puede tocar sin problemas.

Jesús Peralta diseñó el violín botellafono. (FOTO: TROME)

¿Tiene algún nombre especial el violín que ha creado?

Se llama violín botellafono.

Usted se dedica a la música…

Sí. En el año 80 empecé a dar clases de música en colegios y también a universidades. Además, durante 18 años pertenecí a la Orquesta Sinfónica Nacional. También fui director de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao.

¿Siempre tocando el violín?

En la actualidad sé tocar como 17 instrumentos. Entre violín, viola, piano, flauta, quena, zampoña, ukelele y más.

El profesor de música Jesús Peralta diseñó un violín con botellas de plástico y triplay. (FOTO: TROME)

¿Está realizando algún proyecto o dará alguna presentación?

Sí, claro. Brindo clases gratuitas de violín a los chicos de Pamplona Alta. Esto lo solvento con las clases particulares que dicto, pero por la pandemia la situación está complicada y más porque mi esposa está contagiada de coronavirus y necesita oxígeno.

¿Usted se encuentra bien?

Sí, estoy aislado. Y me apena mucho por mi esposa, por eso me gustaría aprovechar la nota para pedir algún tipo de apoyo.

¿Dónde se pueden contactar con usted?

Se pueden comunicar conmigo al número 957 203 618. Mi sueño es ayudar a los chicos de bajos recursos, pero por ahora estoy enfocado en ayudar en todo lo que pueda a mi esposa.