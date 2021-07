PERUANO QUE SE RESPETA. A nivel nacional, existen varias huacas, lugares que antiguamente eran centros ceremoniales, y que hoy permanecen olvidadas por la población. Dolida por esta situación, la promotora cultural Gladiz Escudero Lozano (53) dirige, desde hace 23 años, la Asociación Cultural Pachamama en el distrito de Los Olivos, un espacio que busca conservar los sitios arqueológicos de la nación.

Escudero y su equipo de voluntarios retiran la basura para que el espacio permanezca limpio y libre de todo desperdicio. Actualmente vienen interviniendo la Huaca de Oro, Infanta 1 y 2, Cerro Pro (Los Olivos) y Palao (San Martín), respectivamente. Pero además promueven ritos andinos como el pago a la tierra.

“Es un trabajo complicado, porque, primero, debemos solicitar permiso al Ministerio de Cultura para intervenir. Es un patrimonio de la nación, y siempre operamos con el aval de las autoridades. Nos permiten intervenir porque el Ministerio no cuenta con el presupuesto para mantener estas huacas. Mi sueño es que los peruanos quieran y cuiden a las huacas”, explica la señora.

Este proyecto se mantiene de manera autosostenible. Por contribución de amistades, se obtienen los recursos para comprar materiales y realizar los trabajos en los sitios arqueológicos.

Aquellos que deseen sumarse a este proyecto cultural, pueden escribir a la cuenta de Facebook (@AsociacionCulturalPachamama) o los correos acpachamamaperu@gmail.com o negritakot@gmail.com.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jovencita con discapacidad brinda clases de matemática

Otros en su lugar se habrían rendido. Salir adelante en el Perú para una persona en situación de discapacidad es un reto que pocos pueden cumplir. La jovencita Michelle Solange Nores Vásquez (24) es un ejemplo de superación y sacrificio. Pese a presentar dificultad motriz en sus extremidades inferiores, brinda clases virtuales de matemática para niños y adolescentes de primaria y secundaria.

“Mi discapacidad motriz no es impedimento para preparar mis clases, trató de hacerlo lo mejor posible para que mis alumnitos entiendan todo. Puedo caminar con ayuda de un andador o una muleta, no puedo correr. Tengo esta condición por negligencia médica debido a que durante el parto, el cordón umbilical se me enrolló en el cuello y por eso quedé con secuelas”, cuenta.

Actualmente, esta vecina de San Juan de Lurigancho, desarrolla temas de aritmética, álgebra, trigonometría y cálculo en la plataforma de Zoom. “Tengo diez alumnos a mi cargo, los padres están contentos conmigo. Me felicitan porque sus hijos están aprendiendo con mis métodos. Sé que la matemática es un poco difícil, pero tengo algunos trucos para que puedan aprender rápido”, destaca esta estudiante de computación e informática.

Si deseas recibir clases de matemática, puedes encontrarla en Facebook (@matemichi20).