Por esta época, en el sentamiento humano ‘Jardines de Pachacamac’ en la zona de Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, la temperatura desciende a niveles muy bajos, tanto que se registran con frecuencia muchos casos de neumonía y enfermedades virales; y siempre los más afectados, son los niños y los adultos mayores. Consciente de esta problemática, el psicólogo Paul Kevin Puelles Cárdenas (30) y cuatro amigos se reunieron para llevar frazadas y hacer más llevadero el invierno en esta parte de Lima.

Un total de 190 frazadas fueron entregadas a cientos de familias, además de 12 mamelucos y 15 casacas gruesas para los adultos mayores. También se donó plástico de protección para que cerquen el área donde darán refuerzo escolar a los niños.

“Soy de Villa el Salvador, vivo aquí, y de chico he tenido contacto con los asentamientos humanos. Por eso me intereso en ayudar a mis hermanos, además siempre he creído que las crisis se pueden enfrentar mejor si lo hacemos de manera colectiva”, sostuvo.

Puelles y sus amigos planean realizar otras acciones solidarias en el distrito. Aquellos que deseen sumarse a esta campaña, pueden contactarse en Facebook a @ayudemosaccionsolidaria o llamar al siguiente número 942-022-951.