Peruano que se respeta. A los 13 años, Josue Toval Zavaleta, conocido como ‘Ramset’ , descubrió su gusto por el freestyle (rap e improvisación) y desde entonces no ha parado. Ha participado en diferentes campeonatos, uno de ellos ha sido el Red Bull Batallas de los Gallos 2021, donde no llegó a la final, pero su presentación se ganó el aplauso de sus compañeros.

Hoy, con 22 años, impulsa a los jóvenes de San Juan de Lurigancho a continuar en el mundo del freestyle, pues señala que este estilo musical entretiene la mente, desarrolla las habilidades de improvisación y aleja los vicios.

“El freestyle es más que un hobbie, es una forma de expresión, por eso, practicarlo nos ayudará a comunicarnos mejor. Antes no se difundía mucho este estilo porque no era bien visto por algunas personas, ahora es todo lo contrario. Hasta competimos en eventos internacionales. Yo, por ejemplo, participé en España hace dos años”, cuenta ‘Ramset’, quien estudió música un par de meses en la Biblioteca Nacional.

Está convencido que en su barrio de San Juan de Lurigancho hay mucho potencial para esta movida, por eso, él seguirá guiando a los niños y adolescentes que quieran entrar y seguir en el mundo del rap y la improvisación.

Peruano que se respeta. ‘Ser mejor que ayer, siempre’ es una frase que Marco Rujel García tiene muy presente en su vida. A sus 43 años está por graduarse de ingeniero civil, tiene su propio negocio en el rubro de la construcción y ha publicado cuatro libros, en los cuales plasma sus experiencias y las mezcla con las costumbres y leyendas peruanas.

“Soy de madre cusqueña y padre piurano, gracias a ellos conozco muchas historias y costumbres del Perú. A eso se sumó mi espíritu soñador. A los 15 años dejé mi casa para convertirme en trapecista de un circo y ejercí esa profesión hasta los 30. También he sido cinturón negro en Taekwondo y he estudiado un poco de electricidad y electrónica. Todas estas vivencias me han servido para escribir mis libros, que tienen como personaje principal a un perro llamado Valentino”, cuenta este orgulloso vecino de San Juan de Lurigancho.

Los libros de Rujel García quieren entretener y hacer volar la imaginación de las personas, y a su vez tienen el objetivo de revalorar las leyendas peruanas. “Quiero impulsar la lectura a través del plan lector, al mismo tiempo dar a conocer las distintas leyendas, mitos y creencias de nuestro país. También espero llegar al cine con mis novelas”, indica el escritor, que está próximo a publicar su quinto libro.

Puedes solicitar sus obras en Facebook, búscalo como Marcos David Rujel García.

