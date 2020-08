“Para hacer grandes cosas solo se necesita imaginación”, reza el refrán que identifica al profesor de computación e informática José Antonio Valdivia, quien desde su barrio de San Martín de Porres elabora diferentes personajes con piezas de computadora aparentemente inservibles. Incluso, ahora sus gemelas son parte de su proyecto de reciclaje informático.

¿En qué consiste exactamente lo que hace?

Hago reciclaje informático, es decir, construyo personajes y todo lo que te puedas imaginar con piezas de computadora. A esos mouses, teclados y cables malogrados les doy otra vida.

¿Desde hace cuánto tiempo?

Desde el 2013. Todo empezó porque tenía una cabina de internet y me quedaron un montón de artículos de computación malogrados, y vi en internet un portalapiceros con las letras de los teclados. Así que decidí hacerlo y luego dejé todo a mi imaginación.

¿Jamás pensó en deshacerse de eso que no servía?

Sí. Junté una caja y se la quise dar a un reciclador. Le pregunté cuánto me daba y me dijo que más bien yo tenía que pagarle por llevarse mi basura (risas).

Wall - E construido con piezas de computadora. (Foto: Trome)

¿De dónde saca sus herramientas?

Antes me iba a las galerías del centro de Lima a buscar en los contenedores de desperdicios cosas de computación que no servían. La basura de algunos es tesoro para otros (risas).

¿Qué personajes ha armado?

Uy, tengo más de 60. Entre ellos tengo dinosaurios, insectos, Wally, Depredador, barco pirata y un Freezer que lo hice con mis hijas, que ahora también me ayudan.

¿A ellas también les gusta armar proyectos con su papá?

Mis gemelas, Elizabeth y Milagros, son muy hiperactivas y cuando se inició la pandemia las tenía dando vueltas por todos lados, así que les dije para armar a Freezer juntos, porque les gusta.

¿Ha pensado en vender sus trabajos?

La verdad es que no. Porque un solo trabajo me puede demorar hasta seis meses en terminarlo y sé que no podría hacer otro igual. Además, esto me sirve para dar charlas sobre el reciclaje informático.

¿A qué lugares ha ido para compartir su conocimiento?

He ido a diferentes colegios, institutos y hasta a universidades. Todo de forma gratuita porque quiero que se cree conciencia.

¿Dónde lo pueden encontrar?

En Facebook y YouTube como ‘Reciclaje y Reúso Informático’, y en Instagram: @prof_jose_antonio_valdivia.