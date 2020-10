Hace 26 años, nació la asociación sin fines de lucro Sembrando Sonrisas, que apoya a las familias más necesitadas de diferentes partes del Perú. En coordinación con las comunidades campesinas ha realizado campañas de salud y ha repartido kits de útiles escolares.

“Esta asociación nació en la Navidad de 1994, cuando mi mamá y yo fuimos a visitar a una vecina que no contaba con muchos recursos económicos. Al verla nos dimos cuenta que tenía mucho dolor, la llevamos al hospital y su diagnóstico fue peritonitis. Si no la ayudábamos, no sé qué hubiera pasado. Ahí es donde floreció más nuestro sentimiento de ayuda, desde entonces empezamos con los proyectos sociales”, contó Susana Albengrin, líder de Sembrando Sonrisas .

Cálido recibimiento

En esta ocasión, llegó hasta la agrupación familiar sector 1, comuna 5 del Paraíso de El Sauce, en San Juan de Lurigancho, donde ha apoyado a los vecinos con bolsas de víveres. “Cuando empezó la pandemia buscamos víveres para entregar en las zonas más humildes de Lima. Conseguimos arroz, leche, atún, pollo. Esto ayudó a que se preparen las ollas comunes, que a diario reparten entre 100 y 150 raciones de comida”, expresó.

Ahora Susana está apoyando la implementación de una planta de oxígeno, en San Juan de Lurigancho, para abastecer a los vecinos del distrito y a todo aquel que necesite el suministro a bajo costo. Si alguien quiere sumarse a sus proyectos solidarios, puede contactarla a través de su página de Facebook ‘Sembrando Sonrisas Perú’.