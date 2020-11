Durante la cuarentena varias personas perdieron su trabajo y eso las impulsó a buscar otras fuentes de ingreso para sacar adelante a sus familias. Este fue el caso de Clara Elena Vera, quien, tras recibir la suspensión perfecta de labores, se puso a vender aceitunas negras y verdes, así como aceite de oliva extravirgen, a domicilio.

Las personas hacían sus pedidos y su esposo Marco Antonio Giraldo se encargaba de llevarlos en su carro.

¿Cómo ingresó a este negocio?

Gracias a una amiga, ella vendía estos productos. Además, como tenía responsabilidades en casa que no podían esperar, debía buscar algo.

¿Qué diferencia a sus productos?

Mis aceitunas son seleccionadas y empacadas al vacío. Esto reduce la manipulación y exposición al aire.

¿Los reparte solo en Ate?

No solo me piden aquí en mi distrito, también llevo mis productos a diferentes partes de Lima. Mi esposo me ayuda en esa parte, con su carrito hace las entregas.

¿Y ya regresó a su trabajo?

Sí, soy secretaria en una capilla católica. Mantendré mi negocio de aceitunas porque se ha convertido en otra entrada de dinero en mi hogar.

¿Dónde pueden hacer sus pedidos?

Pueden llamarme al 998-959-217. Llevo el pedido a sus casas sin costo adicional y con todo el protocolo de seguridad.