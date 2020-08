Destacables son la habilidad y la creatividad que tiene el peruano para que, ante un problema, encuentre una oportunidad, tal como sucede con el caso de Yefri Roque Roca (38). Este artista de vocación se dedicaba a animar horas locas, disfrazado de diversos personajes de las películas de ciencia ficción, pero ahora, sin fiestas por la pandemia de coronavirus, se le prendió el foco y es sensación porque desinfecta casas, negocios y vehículos vestido de Terminator.

Yefri, ¿cómo se te ocurrió la idea de salir a desinfectar disfrazado?

Es que yo soy fanático de las películas de ciencia ficción y, como trabajaba animando y haciendo shows disfrazado, entonces tuve que reinvertarme. Un día vi a los fumigadores y averigüé para yo también hacerlo, pero con un toque diferente.

¿Qué te dicen las personas cuando te ven?

Se asombran, algunos me piden fotos y también me cae un sencillo. Además, a mí me gusta encarnar al personaje, hago sus poses, trato de caminar como ellos. La gente se divierte mientras elimino el Covid-19.

¿Por qué lugares realizas la desinfección?

Todo es por mi barrio de Independencia. Voy al mercado y mis caseras, mis vecinos y mis amigos taxistas me piden que desinfecte y yo lo hago. No voy más lejos porque el traje pesa, es vistoso y puede llamar a los ‘choros’.

Yefri Roque Roca, el Terminator peruano que desinfecta casas para eliminar el coronavirus | Foto: Alan Ramírez | TROME

¿Cuántas horas al día estás con el traje?

De lunes a domingo durante 9 horas. Voy caminando y las personas se quedan mirándome, les gusta. Y eso me sirve para que cuando pase la pandemia me contraten en sus horas locas (risas).

¿Es muy pesado?

Un poco y a veces, cuando sale el sol, da calor. Pero es mi herramienta de trabajo y me va bien porque soy amable. Además, cobro precio covid (risas).

¿De dónde conseguiste tu disfraz?

Yo mismo hago mis disfraces. Es que trabajé en costura desde los 15 años porque mi papá era sastre. Entonces, yo armo mi disfraz. Compro una máscara y la adapto o la vuelvo a armar.

¿Cuántos personajes tienes?

Uy, como unos 20. Tengo Iron Man, Spiderman, Chucky, Capitán América, Star Wars, La Máscara, Juego de Miedo, Jason, Alien y, con el primero que empecé, Terminator.

¿Hace cuánto tiempo estás en el mundo de los disfraces?

Desde el 2009. Fui el primero en incluir en las horas locas los disfraces porque antes todo era mimos o zancos.

¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?

Siempre me encuentran dando vueltas en el Mercado Central de Independencia. Pero también me pueden llamar al 990 166 813. Cobro 5 soles el metro cuadrado (desinfectado), baratito nomás.