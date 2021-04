Peruano que se respeta. En 1994, un adolescente de 13 años quedó fascinado al ver el primer capítulo de ‘Los Caballeros del Zodiaco’. En ese momento no imaginó que muchos años después el Guinness World Records lo reconocería por tener la colección más grande del mundo de ese dibujo japonés. Se trata del abogado Jorge Vásquez (40) , quien abrió dos museos en Lima para exhibir de manera gratuita las 12,300 piezas que ha logrado juntar a lo largo de todo este tiempo.

¿Qué te cautivó de ‘Los Caballeros del Zodiaco’?

¡Todo! Me mostraba la mitología griega y los signos zodiacales. Era distinto a los dibujos que veía.

¿Cuál fue la primera pieza que tuviste?

Fue una figura armable del cabello de Capricornio; yo quería de mi signo, Géminis, pero no encontré. Recuerdo que mi mamá me dijo que lo cuidara porque sería el único que me compraría. Quién iba a pensar que ese solo era el inicio de una colección (risas).

¿Y cuándo nace el museo?

En 1998 empecé a colgar fotos de mi colección en un foro en internet y en los comentarios preguntaban dónde estaba ese museo… Solo era mi casa (risas). Ahí nació la idea que se materializó en Plaza Norte en 2016.

¿Cuántas piezas tienes?

Son 12,300 piezas en total.

Te dieron el Guinness World Records…

Sí y dos veces, 2014 y 2016. Cuando me dieron el primer reconocimiento le escribí a Masami Kurumada, creador de ‘Los Caballeros del Zodiaco’. Y me respondió felicitándome por mi colección. Fui la persona más feliz del mundo.

Inició su afición por 'Los Caballeros del Zodiaco' en 1994 y, sin imaginarlo, hoy tiene dos museos en Lima, en Plaza Norte y Mall del Sur. | Foto: Violeta Ayasta / Trome.

También tienes un fanclub, ¿qué actividades realizan?

El grupo ANS (Athena No Seintos) nació en 2002 y desde entonces hemos realizado eventos temáticos. También dábamos charlas y talleres gratuitos, por ejemplo, sobre mitología griega. Y no faltaban nuestras obras sociales.

¿Obras sociales?

Organizábamos un evento y la entrada solo era con víveres, que luego llevábamos a un albergue de menores en Ate. Si quieren saber más de nosotros pueden visitar nuestra página de Facebook (@GrupoANSFanClub).

También eres abogado…

Sí, y a la par veo los museos. Varios clientes saben de mi afición a este anime. Recuerdo que un día uno se me acercó, pensé que quería preguntarme algo de su caso.

En 1998 empezó a colgar fotos de su colección de 'Los Caballeros del Zodiaco' en un foro en internet y en los comentarios preguntaban dónde estaba ese museo… Solo era su casa. | Foto: Violeta Ayasta / Trome.

¿Y no fue así?

Nada, me dijo: “¿Sabes qué pasó al final con el Ave Fénix (uno de ‘Los Caballeros del Zodiaco’)?”. Quedé sorprendido, ja, ja, ja.

¿Está en mente abrir un museo en Lima Este?

Claro, más adelante espero hacerlo. Quiero que grandes y chicos disfruten de esta gran colección.

¿Dónde vemos la colección ahora?

Estamos en Plaza Norte y Mall del Sur, de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Los esperamos!

TE PUEDE INTERESAR: