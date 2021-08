Apreta ‘start’ y dale ‘play’ a esta historia que todo gamer le gustará leer. Martín Gallo, más conocido como ‘Galmart’, es un instructor comercial de profesión, de 41 años, pero que tiene una gran pasión: las consolas y videojuegos.

Dicho amor nació cuando tenía trece años, y ahora se ha convertido en un asiduo consumidor. Desde hace cinco años empezó a coleccionar videojuegos y consolas, convirtiéndolo, hoy por hoy, como el más grande coleccionista en el país.

“Mi amor hacia las consolas y videojuegos inició cuando mis padres me regalaron una Nintendo NES, allá por el año 1991. Ahora tengo alrededor de mil juegos de distintas consolas, entre Nintendo NES, Súper Nintendo, Play Station de la 1 hasta la 5, Xbox, y otras más. Empecé a priorizar comprar videojuegos antes que ropa. Ahora tengo consolas de los años 80′ como el Atari, el Sega Mega Drive o un pinball de la marca Bandai en perfecto estado”, contó a Trome.

‘Galmart’ asegura que ha tenido que pagar buen dinero para obtener algunos juegos desde el extranjero. Además, tiene el lujo de poseer el ‘Súper Star Wars’ para la Súper Nintendo sellado en caja, cuyo valor en páginas webs especializadas no baja de mil dólares.

“Lo conseguí a un precio ‘ganga’ y está en mi casa, sellado, como si fuera nuevo, no está abierto y cualquier coleccionador sabe que es una joya difícil de conseguir”, agrega.

VICIO SANO

Además, indica que los videojuegos es el ‘vicio más sano que hay’ y que no se debe cuestionar a los que los consumen.

“Cuando era niño pensaba ‘cuando sea grande voy a trabajar y comprarme todos los juegos que ahora no puedo adquirir porque eran caros’. Ahora me siento orgulloso de mi colección. Los videojuegos, ya sean modernos o antiguos, desestresan, es el vicio más sano que hay. Ahora hay hasta videojuegos educativos para los más pequeños de la casa. En otros países, trabajas y te pagan para que pruebes o consumas videojuegos, no seamos prejuiciosos”, aseveró.

Asimismo, Gallo Maraví tiene un conocido canal de Youtube (con el nombre de ‘Galmart Galmart’) que ya cuenta, en un año de creado, con más de 39 mil suscriptores.

“En mis vídeos les enseño mi colección a la gente, y también hago mis incursiones por tiendas, centros comerciales y ‘huecos’ donde trato de conseguir videojuegos o consolas a buen precio. Doy tips a mis suscriptores de cómo tener su propia colección de videojuegos”, manifestó.

Sin embargo, la colección es tan grande que asegura que no ha podido jugar todos sus juegos. “Por ahí tengo varios que no los he tocado, pero trato de jugar al menos una vez y de ahí lo guardo. La verdad faltaría mucho tiempo para jugar todos, soy padre de familia y tengo otras responsabilidades, pero espero que más adelante pueda sentarme a jugarlos”, agregó.

