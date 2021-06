¿Se puede hacer Perú fuera del Perú? Sí. La historia de Peggi Carbonel no es la clásica historia de la peruana que llega a Estados Unidos y logra el sueño americano. Va más allá. Su vida está marcada por los infortunios que sorteó hasta convertirse en una de las empresarias más importantes de América y el orgullo más grande de su natal distrito, Rímac.

Tenía 21 años y 20 dólares en el bolsillo cuando pisó por primera vez el país que empezaba a gobernar George W. Bush.

La empresaria Peggi Palomino importa productos banderas del Perú.

Con más anhelos que ropa en la maleta, con más convicción que certezas, se estableció en Los Ángeles, ciudad en donde sus padres residían desde hacía varias décadas.

“Yo había terminado de estudiar Arquitectura en la universidad Federico Villareal cuando recibí la llamada de mi papá, que me decía que ya tenía todos los papeles para que pueda viajar a Estados Unidos”. Así, llena de dudas y fe, Peggi Carbonel se enrumbó hacia el norte.

A pesar de contar con una profesión, allá tuvo que desempeñarse como vendedora de comida, limpiadora de departamentos y asesora en ventas por teléfono. “No fue fácil. Cuando una deja su país tiene que saber que nada será fácil, que costará el doble, que la lucharás el doble. Y así empecé yo, desde abajo”, dice Peggi Carbonel.

“Bueno, en Perú yo tenía la idea de ejercer mi profesión, desarrollarme en ella, pero el destino me llevó por otros caminos. Y gracias a Dios me ha ido bien porque siempre he trabajado con mucha dedicación y garra, como lo hacemos los peruanos”, asegura.

'Pisco Sour Market' recibe un gran porcentaje de clientes americanos, quienes quedan encantados con los productos peruanos.

Ya en 2012, luego de ahorrar lo suficiente, decidió emprender. Emprender en un país tan grande como Estados Unidos es un desafío que parece titánico, por no decir imposible. Muchos son los retos que se afronta: desde la documentación hasta la excesiva competencia. “Abrimos una bodega: ‘Pisco Sour Market’”, cuenta Peggi. “A veces nos pedían productos peruanos y nosotros lo encargábamos con compatriotas que viajaban”, agrega.

Al darse cuenta de que el negocio era un ‘boom’ entre la colonia peruana en Estados Unidos, empezaron a importar productos bandera del país: desde la Inca Kola hasta las clásicas mazamorras moradas. Pronto su primer local ubicado en Whittier, California, quedó “chico”.

Ya en 2017 decidieron vender aquella pequeña bodega y adquirir una más grande, con más variedad y añadiendo más servicios, como el de restaurante. Fue cuando la desgracia tocó su puerta.

En la imagen, Peggi Palomino y su familia: hermana, hija y madre. Su padre falleció en 2019.

“Ese año, 2017, me detectaron cáncer al seno. Fue una etapa muy difícil. Tal vez la más difícil de mi vida”, relata Peggi. Pero lejos de derrumbarse, la enfermedad fue el impulso para continuar con el negocio. “No me rendí, la luché. Salía de las sesiones de quimioterapias e iba al negocio, seguía trabajando. ‘Pisco Sour Market’ fue mi refugio, ahora puedo verlo así. Los clientes me veían sin cabello y me daban su respaldo”.

Entonces, el supermercado -ahora ubicado en 19239 Roscoe Blvd. Northridge, Ca. 91324- empezó a crecer entre la comunidad peruana. Además, su clientela se amplió y pronto recibían compradores estadounidenses. “Ahora mismo llega un 60% de clientes peruanos y 30% extranjeros”.

Christian Meier, el reconocido actor peruano, es su fiel cliente.

Muchos de los gringos ven los platos en YouTube y luego pasan a la tienda a buscar los ingredientes. “Aquí me muestran los videos y yo les digo lo que deben comprar para preparar, por ejemplo, un lomo saltado o un ají de gallina”.

GOLPE TRAS GOLPE, SIEMPRE AVANZÓ

En el apogeo de la empresa, ya por el 2019, Peggi sufrió otro duro golpe: la muerte de su padre Daniel Palomino. Hasta entonces, la principal motivación, después de su hija, era su progenitor. Fue él quien se la llevó a Estados Unidos.

“Él fue quien me inspiró, quien me motivó a emprender. Creo que sin su ayuda no hubiera podido lograr nada de lo que ahora tengo. Entonces, cuando murió, para mí fue como si se derrumbara una de las columnas de mi vida”, apunta Peggi a través del teléfono.

Como siempre sucedió, cada golpe hizo más fuerte a Peggi. Otro suceso que marcaría esa nublada etapa del 2019 al 2020, recuerda, sería su divorcio y lo que vino después, una serie de zancadillas y difamaciones por parte de su expareja, quien intentó derrumbar la empresa.

“Sí, entre el 2019 y 2020 fueron etapas duras, que me tocó luchar el doble, pero nunca retrocedí. Siempre miré hacia adelante por mi madre, mi hermana y mi hija”, asegura.

En su local hay más de diez trabajadores, la mayoría migrantes peruanos.

Hoy ‘Pisco Sour Market’ es el supermercado más grande en Estados Unidos en ofrecer productos peruanos. En su local da empleo a más de 10 personas y la mayoría son peruanos. Indirectamente, genera trabajo en Perú, pues sus proveedores son pequeñas y medianas productoras nacionales.

“Para mí es un orgullo poder colaborar con la economía de mi país. Nosotros importamos productos netamente peruanos, aunque también de otros países, como la carne de argentina. Así damos trabajo a más compatriotas”, dice Peggi.

Los sueños de esta peruana luchadora no se detienen, dentro de sus planes próximos está abrir otro local en la ciudad. “Este es el país de las oportunidades. Yo encontré la mía y la aproveché”, dice esta digna hija del Perú.

