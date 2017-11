Peruanos longevos: Chinchano llega a los 100 años tomando leche pura [FOTOS]

Don Felipe Espino Ramírez acaba de cumplir 100 añitos y aún se siente fuerte como un ‘roble’. Escucha bien, come por sí solo y cuenta que todavía puede manejar su carro.



“Mis padres criaban vacas y me daban de tomar su leche desde chiquito”, contó don Felipe, natural de Chincha. Agrega que lleva una vida sana, lejos del alcohol y cigarrillos, y se alimenta a base de frejoles, pallares, huevo y jugos licuados.



Siempre fue ‘chamba’. En su niñez ayudaba en la chacra de su familia y cuando llegó a Lima buscó trabajo en lo que sea. Fue ayudante de ferretería, cobrador y se convirtió en chofer de ómnibus de un servicio municipal de transporte. “Hasta ahora que estoy viejito tengo mi brevete antiguo, que no se acaba nunca”, indicó.



VALSES CRIOLLOS

El día de su cumpleaños se armó la jarana con una gran orquesta, que le hizo bailar valses criollos bien pegadito. Hubo hasta ‘hora loca’ y los presentes brindaron con champán, vino y saborearon una torta.



Su familia llegó a un local con tamales y ollas de sopa seca, preparada en Chincha, para empezar la fiesta.



“Mi papá estuvo muy contento y hasta se echó su bailecito. Es una persona muy fuerte”, afirmó su hijo Wilfredo.

