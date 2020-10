‘Solterita y sin compromiso’, feliz de la vida y del amor de su familia, una encantadora peruana ha cumplido 105 años. Pretendientes no le han faltado a Victoria García Gil, pero no quiso casarse ni tuvo hijos. Se siente con energía, camina sin bastón y goza de la salud que muchos con la mitad de su edad ya quisieran tener.

Trome conoció a doña Victoria en su casa ubicada en de San Miguel. “Está lúcida, escucha y ve bien, solo toma vitaminas y pastillas para la presión. Gracias a Dios no se ha contagiado de Covid-19 y ella sabe que por la pandemia hay que cuidarse más y por eso no sale, pero está agilísima, camina muy bien por sí sola, aunque preferimos que use bastón para mayor estabilidad”, contó Liliana, una de sus sobrinas.

Doña Victoria nació en San Vicente de Cañete, vino a Lima a los 18 años y de cariño la llaman ‘Chinita Matuncuay’. Le gusta el picante de camarones, la carapulcra con sopa seca y el cóctel de algarrobina, pero por su cumpleaños pidió pollito a la brasa que no pudo disfrutar en la cuarentena.

Victoria García Gil nació en San Vicente de Cañete y vive en Lima, Nunca se casó ni tuvo hijos, pero es feliz con el amor de su familia. (Fotos. Trome / José Rojas)

Ha esperado con entusiasmo su cumpleaños y desde temprano alistó su atuendo, sus joyas y ella misma se maquilló. Vía zoom, desde Cañete, Estados Unidos, Alemania y España parte de su familia, que no puede visitarla, le cantó el ‘happy birthday’. Sopló su torta, brindó con vino y la Municipalidad de San Miguel le llevó un agasajo en la puerta de su casa.

‘CABALLO VIEJO’

Ella atribuye su longevidad a su buena alimentación, entusiasmo y disciplina. Cuenta que le gusta la alegría de las fiestas y los carnavales de antaño, “donde se jugaba con agua de colonia, se bailaba con orquesta y nos sacaban a bailar con respeto”.

“Soy soltera feliz. He gozado de lo lindo, iba a fiestas, pero sin fumar ni otros vicios, por eso me conservo y siento tan bien. Me gusta viajar, y poco antes de ms 100 años fui a Estados Unidos por segunda vez. Me dicen ‘alista tus maletas’, y voy, aunque por ahora no se puede”, dijo entre risas la cumpleañera.

Patricia, otra de sus sobrinas, añadió “mi tía es alegre y cariñosa. Escucha mariachis, valses, marinera, baila salsa y su canción favorita es 'Caballo Viejo”.

SEPA QUE:

*Es una de las devota más longevas del Señor de los Milagros. Hasta los 90 años iba a la procesión, ahora sigue misas virtuales

*Es hija de Antonia Gil (cañetana) y Juan Francisco García (inmigrante chino). Tuvo 5 hermanos.

*Tiene 24 sobrinos, 70 sobrinos nietos, 98 sobrinos bisnietos, 14 sobrinos tataranietos.

*Trabajó 48 años en control de medicamentos de un laboratorio.