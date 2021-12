Feliz de la vida y de sus 106 años, doña Victoria García Gil dará la bienvenida al 2022 junto a su familia. Ella tiene listas algunas prendas amarillas, uvas, pero sobre todo agradece a Dios por la salud de sus seres queridos.

Ya recibió sus tres vacunas y esta noche se vacilará en casita, donde dice bailará sus temas favoritos: ´Caballo viejo’, ‘La casa de don José’, ‘Alquimia’, marineras, valses, salsa y algunas cumbias.

Trome la conoció en su cumpleaños número 104, también tuvimos la alegría de verla en los siguientes, y la visitamos en esta víspera de Año Nuevo, Ella conversa, incluso camina hasta sin bastón, y sigue ‘solterita y sin compromiso’. Tuvo varios pretendientes, pero no quiso casarse ni tuvo hijos.

Victoria García Gil nació en San Vicente de Cañete. No se casó ni tuvo hijos, pero es feliz con el amor de su familia y recibirá con alegría el nuevo año 2022. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Giancarlo Ávila - Trome)

RECIBIÓ SUS 3 DOSIS DE VACUNA

“La queremos muchísimo, es como una madre, siempre pendiente de todos. Está lúcida, escucha y ve bien, solo toma pastilla para la presión y vitaminas. Gracias a Dios no se ha contagiado de Covid-19, sabe que la pandemia no ha terminado, que ronda el Ómicron y debemos seguir cuidándonos. Ya tiene todas sus vacunas, ninguna le ha chocado, además camina muy bien, aunque por prudencia preferimos que use bastón o cogerla, para mayor estabilidad.”, dijo su sobrina Liliana Núñez, a Trome.

LA RICA ‘VICKY’

Doña Victoria nació en San Vicente de Cañete, vino a Lima a los 18 años y atribuye su longevidad a su buena alimentación, entusiasmo y disciplina.

“Soy soltera feliz. He gozado de lo lindo, iba a fiestas incluso con orquesta, pero sin fumar ni otros vicios, por eso me conservo y siento tan bien. En casa, hoy celebraré con ánimo el Año Nuevo y no dejaremos de bailar el ‘Caballo Viejo”, nos dijo doña Victoria, quien incluso se maquilla solita y acicaló su peinado en peluquería.

Contó que le gusta el picante de camarones, la carapulcra con sopa seca, y la cena de hoy la disfrutará con pollo o chanchito, además de cóctel de algarrobina y copita de vino, sus favoritos para brindar con sus concuñados Andrés Núñez. Dora y Mercedes Montero, sus sobrinos Liliana, Mariela, Edson, Luis y sus sobrinos nietos.

Y, como en su cumpleaños, también espera recibir las llamadas de familiares de España, Estados Unidos. Japón y Alemania. Esta encantadora vecina de San Miguel es la ‘rica Vicky’, goza de las mejores riquezas de la vida: la salud y el amor de la familia. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

► De cariño, a doña Victoria sus familiares la llaman ‘Chinita Matuncuay’.

► Es hija de Antonia Gil (cañetana) y Juan Francisco García (inmigrante chino). Tuvo 5 hermanos.

► Tiene 24 sobrinos, 70 sobrinos nietos, 98 sobrinos bisnietos, 14 sobrinos tataranietos.

► Por su cumpleaños 106 tuvo reunión en casita, una sorpresa con mariachis e inclusive cuatro tortas.

