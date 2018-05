La fobia es un miedo irracional, de carácter enfermizo, en la que pone a una persona en situaciones que no puede controlar. Se puede tener miedo a un animal, un objeto, a situaciones complejas. ¿A que le temen más los peruanos?

El psiquiatra Humberto Maldonado Ruiz, miembro del equipo técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud conversó con el canal online de la Agencia Andina y señaló que entre la gran variedad de fobias que experimentan los peruanos, son las de tipo social, que evita el contacto con otros y va en aumento.

“El miedo más común es la social. La persona se siente ansiosa y hace que este trastorno la haga sentirse juzgada y expuesto a los demás y por eso tratan de evitarlo a toda costa”, señaló el especialista a Andina.

En la entrevista, el experto detalló que quienes experimentan esta fobia social evitan tener reuniones en público o exponer asuntos académicos porque les resulta angustiante, así sea delante de su propia familia.

CONFIANZA

​

"La fobia social no aparece en lugares donde la persona se siente con confianza, sin embargo sí en lugares donde la persona no se sienta cómoda, como en el trabajo, en reuniones de amigos y familiares", indicó el experto.



Precisó que sí hay cura para esta fobia, pero es necesario que se utilice fármacos, que podrían durar entre ocho y 12 meses, tras los cuales habrá una interrupción para observar si continúan los síntomas.



"En general, los trastornos fóbicos sí se pueden superar, pero dependerá del nivel en que se encuentran ya que no todas las personas son iguales, tienen historias y determinantes diferentes", anotó.



ANSIEDAD

​

Según investigaciones nacionales, el 7% de la población padece ansiedad en general, con zonas de mayor prevalencia como Lima Metropolitana. Por ello, el experto pidió acudir a un especialista para tratar este tipo de fobias. “Hay personas que buscan ayuda a un mes de iniciado los síntomas y otros lo hacen después de 10 años.