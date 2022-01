INDIGNANTE. Aproximadamente 6 mil barriles de petróleo, a cargo de la empresa Repsol, cayeron en el mar de Ventanilla ocasionando el mayor desastre ecológico de los últimos tiempos. Esto también ha causado que cientos de animales se mueren en medio de las aguas y que varios rescatistas ingresen al mar para salvarlos. ¿Dónde está Repsol?

Un grupo de rescatistas de Ventanilla continúan arriesgando sus vidas para sacar a animales del mar, sin embargo, algunos se encuentran en lamentables condiciones que pierden la vida con el transcurso de las horas.

“Nunca he tocado animales silvestres con mis manos, nunca he hecho nada tal cual, pero no podía quedarme con los brazos cruzados”, dice Luis Vargas, rescatista de animales.

Según el reportaje de ‘Domingo al Día’, las autoridades aún no se apersonan a la playa Cavero y Bahía Blanca, por lo que los mismos vecinos están trabajando y retirando el petróleo en el mar.

PESCADORES INDIGNADOS

En las últimas horas, Repsol anunció que entregará canastas a las familias más afectadas por el derrame de petróleo, sin embargo, esto fue duramente cuestionado por cientos de personas.

“Tenemos todas las riquezas más grandes del mundo que nadie lo tiene y ¿cómo vivimos? Miserables, de hambre, ¿les parece justo? ¿Dónde están los congresistas? Que vienen acá a mendigar votos, ¿vienen? no vienen pe”, gritó a las cámaras de América Televisión un pescador.