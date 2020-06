Pedro Pérez Miranda, o Peter Ferrari como es conocido mediaticámente, brindó una entrevista televisiva, la primera desde que salió del penal de máxima seguridad de Cochamarca (ubicada a 4350 metros sobre el nivel del mar), en la región Pasco. Esta vez desde su residencia en la capital, el ‘llamado Rey del Oro’ contó algunos de los pasajes que vivió en prisión y se defendió de las acusaciones de lavado de activos, producto del comercio ilegal del oro, que recaen sobre él.

En una entrevista concedida en exclusiva a Panorama, Peter Ferrari afirmó que estuvo expuesto a muchas matanzas en prisión. “Me retienen tras darme la libertad y me dejan en una situación totalmente expuesta, me ponen en prevención. He visto peleas, matanzas y me he librado de muchas, en un lugar que es de los más peligrosas en un penal”, afirmó.

“No le desearía eso a ningún ser humano. Nadie merece una detención de ese tipo de prisión tan dura (como la de Cochamarca) que hasta los delincuentes más embravecidos se rompen, se resquebrajan y terminan autoeliminándose”, agregó Peter Ferrari.

En el reportaje también se pudo apreciar la lujosa residencia en la que vive Peter Ferrari. Decorada de color dorado, con grandes espejos y con cuadros del propio Ferrari, un surtido bar y muebles color pan de oro.

OCHO POLICÍAS VIGILAN A PETER FERRARI

“Soy un empresario a carta cabal, puedo acreditar la procedencia del oro. Yo soy comerciante exportador, me he regido a la ley”, afirmó Peter Ferrari y recordó que desde muy joven se dedica a este negocio.

En el reportaje emitido por Panorama, se denunció que ocho agentes de élite de la policía vigilan a Peter Ferrari, las 24 horas del día y las siete días de la semana, pese a que los agentes deberían estar abocados a diversas investigaciones.

El asesor legal del policía, general Máximo Ramírez mostró su rechazo a esta medida: “Que vaya pues el fiscal a la casa de Peter Ferrari, pero que no me distraiga a personal de una unidad especializada como es la Dirandro”, expresó.

ENTREVISTA COMPLETA

