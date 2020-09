Pedro Pérez Miranda, quien era conocido como ‘Peter Ferrari’, y sindicado por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal, falleció este sábado víctima de una insuficiencia renal a causa del coronavirus, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Ferrari quien desde el pasado 25 de agosto luchaba por salir de un grave cuadro de COVID-19, murió en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. En junio pasado salió en libertad del penal de Cochamarca, en Pasco, donde estaba recluido por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal.

El también llamado ‘Rey del Oro ilegal’, tras recuperar su libertad negó los cargos que se le imputaban. “Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito. (…) Todas mis cosas lo he hecho por el conducto regular. No he hecho nada ilegal, ahí están transparentes, como debe de ser”, dijo.

Pérez Miranda fue internado el pasado 25 de agosto en el referido nosocomio y desde entonces recibía el tratamiento necesario.

PETER FERRARI SUFRIÓ COMPROMISO PULMONAR SEVERO

Según el comunicado del Ministerio de Salud, “debido al compromiso pulmonar severo (75%) tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Críticos desde el 03 de septiembre”.

“A las 13:45 de hoy, el paciente murió debido a una insuficiencia respiratoria grave a causa del Covid-19”, precisa el documento.

Peter Ferrari, todos los meses tenía que acudir a firmar a la Sala Nacional para informar o justificar sus actividades. Este, además, tenía orden de extradición a Estados Unidos por el mismo delito.

