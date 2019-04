Phillip Butters afirma que estuvo grave, internado en una clínica y médicos le salvaron la vida | VIDEO

Phillip Butters reveló en su programa 'Combutters' de Willax que estuvo internado dos semanas grave en una clínica local, donde los médicos lograron salvarle la vida. De igual modo también contó que el cardenal Juan Luis Cipriani estuvo rezando por él, además, precisó que el expresidente Alan García estuvo preocupado por él.



Phillip Butters contó que los médicos de la Clínica Delgado le salvaron la vida. “Yo estuve internado dos semanas en cuidados intensivos. Ha sido una situación bastante complicada, he visto por tercera vez a la muerte”, contó.



El conocido conductor televisivo contó que el cardenal Juan Luis Cipriani estuvo rezando por él todos los días, por lo que le expresó su agradecimiento.

Phillip Butters reveló que incluso el expresidente Alan García estaba muy preocupado por su salud, pese a la decisión que había tomado hace varios meses.



En su reaparición en su programa, Phillip Butters también se pronunció sobre el suicidio de Alan García: "El juicio de los hombres que lo hagan los hombres, el juicio de Dios, solo Dios lo puede hacer. Y Alan García ya está en manos de Dios", expresó.

Butters también tuvo algunos comentarios polémicos, fiel a su estilo. "A mi no me da pena una persona de 80 años que este en la cárcel. Se llame como se llame, se apellide como se apellide Yo creo que si un presidente ha robado debe morir en la cárcel.. sin misericordia", manifestó en referencia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.



Phillip Butters también criticó al presidente Martín Vizcarra, de quien dijo 'traicionó a Kuczynski'. "Vizcarra hipócrita te has arrodillado ante Alan García para pedirle que te ayude a traicionar a PPK, a mí no me puedes decir que miento", expresó.