Phillip Butters dice que la comida chilena es ASQUEROSA y así reaccionan en Chile [VIDEO]

Phillip Butters enciende una nueva polémica. El siempre cuestionado periodista prendió las alarmas en Chile luego de mencionar que la gastronomía del país sureño es 'asquerosa'. La prensa mapocha no pasó por alto sus comentarios.

Durante su programa de radio en Exitosa, Phillip Butters soltó un incendiario comentario que incluso llegó a oídos de la prensa extranjera que tomó con pinzas las declaraciones del periodista.

Resulta que Phillip Butters intentó sacar cara por la comida peruana y uno de sus exponentes, Gastón Acurio. Sin embargo, el periodista también aprovechó para criticar duramente a la comida chilena y colombiana.

“En otros países no comen como nosotros comemos, en Colombia no pasan de la Bandeja Paisa, la comida de Chile es comida de cana, es asquerosa, la ecuatoriana no pasa nada. Con todo cariño y respeto, nuestra comida es buenaza” aseguró Phillip Butters .

Lo dicho por el periodista también causó revuelo en la prensa chilena que se encargó de 'rechazar' lo dicho en el programa radial. Así informaron los demás medios.

Phillip Butters dice que la comida chilena es ASQUEROSA y así reaccionan en Chile Phillip Butters dice que la comida chilena es ASQUEROSA y así reaccionan en Chile Phillip Butters dice que la comida chilena es ASQUEROSA y así reaccionan en Chile

"En su espacio patriótico, el comentarista peruano Phillip Butters arremetió contra la comida de Chile, a la cual calificó como 'asquerosa'. El locutor hablaba sobre las bondades de la cocina de su país comparada con los otros países de Sudamérica", se lee en el portal 'cooperativa.cl'

Esta no es la primera vez que Phillip Butters lanza un incendiario comentario que traspasa fronteras. Recordemos la lamentable comparación racista que hizo contra el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo.