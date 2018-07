Phillip Butters demandará a Antonio Camayo, dueño de Iza Motors e implicado en audios de 'la vergüenza' | VIDEO

Hace años, cuando Phillip Butters brindó una entrevista a Beto Ortiz, el conductor radial contó que no necesitaba estar en la TV porque tenía un trabajo como asesor de Iza Motors, empresa de Antonio Camayo, sindicado como integrante de la organización criminal 'Los cuellos blancos del Puerto'.

Recientemente, Phillip Butters comentó que hace más de un año no es asesor de esa empresa, pero le sorprende saber que su nombre aparece en el directorio de la empresa de Antonio Camayo. Por ese motivo, el conductor de Exitosa decidió entablar un proceso en contra de 'Toñito'.

Durante su programa radial, Phillip Butters comentó que conversó con el estudio de abogados que lo representa para que inicien acciones legales contra Antonio Camayo y la empresa Iza Motors pues no quiere verse involucrado.

"Nunca he firmado ningún papel, ni mojado en tinta, ni he sido director de Iza Motors, no me han dado ninguna cuenta, ningún sustento, ningún flujo de caja, nunca he estado en una reunión o en una mesa con Alex Kouri, ni como Camayo, ni con ningún otro director, no hay ni un solo papel con firma, ningún cargo, nada”, declaró Phillip Butters durante su programa en Exitosa.

Pero eso no es todo. El conductor radial también tuvo unas duras palabras contra Antonio Camayo. Phillip Butters señaló que el empresario no dudó en portarse mal por querer el poder, pese a que ya tenía dinero y prestigio.

“Uno en la vida cosecha lo que siembra y Antonio Camayo no se portó bien, porque él quería ser arribista, él quería codearse, él ya tenía dinero y prestigio, pero no tenía poder. ¿Y qué importa el poder? Para un empresario lo que importa es saber hacer plata, pero él quería reconocimiento y codearse“, finalizó Phillip Butters.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.