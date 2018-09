Phillip Butters lanza ultimátum contra Exitosa si no lo dejan salir al aire el lunes | VIDEO y FOTOS

Phillip Butters se comunicó con Exitosa luego de que se viralizara que el periodista no tendrá más su programa en la empresa de comunicaciones. En un audio, el polémico conductor amenazó con denunciar al medio si no le permitían salir al aire el lunes.

Por medio de un post de Twitter, Exitosa Noticias compartió un audio que envió Phillip Butters al Director General del medio. Allí, el periodista asegura que no permitirá que ningún comité cambie su programa.

"Mensaje de voz enviado por #PhillipButters al Director General de #Exitosa demuestra la causa de la cancelación de su programa.

Juzgue usted", dice el post de Twitter del medio, el mismo que rápidamente se viralizó en redes.

"Si el día lunes a Kike no le permiten sacar al aire en botonera la música, entiendo el mensaje, no hay ninguna problema. Yo tengo mi abogado, le mandaremos una carta a la corporación. Ellos consideran que creen que saben, pero ahí no hay nadie que sepa de radio, pero en fin, no hay que pelearnos", se le escucha decir a Phillip Butters en el mensaje.

Asimismo, Phillip Butters se refirió a un 'comité' que controla y coordina los contenidos de Exitosa, algo que habría estado estipulado en su contrato, difundió el mismo medio, y que según la empresa, no cumplió.

"Mis programas están al margen de cualquier tipo de comité. Ningún comité puede alterar mi programa, si quieren hacer algún tipo de cambio que busquen a otra persona, mi programa va seguir estando como esta. Si les parece bien y si no también, sin pelearme", dijo el polémico Phillip Butters.

"Si el día lunes a Kike no le permiten hacer tal y cual cosa yo llamo a Fernan Altuve y que mande una carta. Entiendo que son dos meses antes de irme. Yo me quedo hasta fin de mes. Yo me llevo muy bien con mis clientes, no me van hacer ningún juicio, son amigos míos, ya veré lo que hago con mi vida, con mi empresa y con mi futuro" , finalizó Phillip Butters en el audio que envió a la Gerencia de Exitosa.

Phillip Butters lanza ultimátum contra Exitosa si no lo dejan salir al aire el lunes. Video: Twitter / Exitosa Noticias

