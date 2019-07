Pico y placa: Conductores taparon sus placas con telas para no recibir multas | FOTOS

Hecha la ley, hecha la trampa. Durante los primeros días del 'Pico y Placa' en Lima, los conductores no tuvieron mejor idea que cubrir sus placas con unas telas, con el objetivo de que las autoridades no descubrieran su infracción y sean multados.

Resulta que la medida que empezó a regir desde el lunes 22 de julio, muchos de los conductores no respetaron la norma y salieron pese a que, según el número de su placa, no les correspondía transitar en las calles.

A través de redes sociales se difundieron imágenes de algunos vehículos con las placas cubiertas por una tela, impidiendo a las autoridades que puedan visibilizar la numeración y determinar si cometieron una infracción.

Pico y placa: Conductores taparon sus placas con telas para no recibir multas Pico y placa: Conductores taparon sus placas con telas para no recibir multas

Días de la semana que se aplicará 'Pico y placa'

​

La medida, que solo se aplicará de lunes a jueves, busca limitar la circulación de los vehículos según el número de placa en algunas avenidas de Lima durante las horas punta; es decir, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. La única precisión que se hace es que la restricción no se dará los días feriados.



* Placas terminadas en número par (incluido el cero). No podrán circular los lunes y miércoles.



* Placas con número impar. No podrán circular los martes y jueves.



Los vehículos que serán comprendidos en esta medida son los de categoría M1, de ocho asientos o menos, diseñados para transporte de pasajeros: Sedan, Coupé, Hatchback, Convertible, Station Wagon y Suv.



Asimismo, los de categoría N1, que son aquellos construidos para el transporte de mercancías como Pick up y Furgón.